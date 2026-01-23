Maison et Objet 2026 : avant de tout racheter, cette astuce du salon peut transformer votre intérieur

Le salon paraît rangé, les meubles en bon état, pourtant quelque chose cloche. Beaucoup se disent qu'il faudrait tout racheter pour coller à la tendance Maison et Objet 2026 : nouveau canapé, nouvelle table basse, nouveaux luminaires. Dans les allées de Paris Nord Villepinte, entre installations spectaculaires et stands pointus, une autre réalité se dessine pourtant, beaucoup plus douce pour le porte monnaie.

Du 15 au 19 janvier 2026, le salon Maison et Objet a réuni plus de 2 300 marques autour du thème Past Reveals Future, un fil rouge qui invite à relier passé et futur plutôt qu'à repartir de zéro. Partout, le design habité domine : matières brutes, couleurs chaleureuses, et surtout ces petites scènes de vie créées avec trois objets et un plaid. C'est là que tout bascule.

Tendance Maison et Objet 2026 : un design habité plutôt qu'un catalogue

Inspiré par les crises écologiques et la lassitude face aux intérieurs clonés, le salon met en avant quatre grandes familles : Métamorphose, Mutation, Baroque revisité et Néo folklore. Toutes ont un point commun très concret dans le salon : moins d'objets, mais des pièces choisies pour leur matière et leur histoire, qu'il s'agisse de bois veiné, de verre travaillé ou de métal patiné.

Les couleurs suivent le mouvement. Le beige reste présent mais se réchauffe grâce à des ocres, bruns et jaunes lumineux, parfois relevés de violet ou de lila. Les stands jouent sur les contrastes entre bois texturé, céramique brute, fibres naturelles et touches de métal brillant. Tout cela se traduit très simplement chez soi : quelques accents bien placés suffisent à évoquer cette atmosphère.

Le détail repéré à Maison et Objet qui change tout dans le salon

Dans plusieurs espaces tendance, un même schéma se répétait. Pas de meubles extravagants, mais une table basse en bois, trois vases en céramique aux formes imparfaites, une lampe en verre texturé, un plaid en lin posé presque au hasard. Ce petit regroupement créait une zone chaude dans la pièce, un coin qui racontait quelque chose, sans qu'aucun objet ne prenne toute la lumière.

C'est exactement l'esprit de la mini collection observée partout : mieux vaut trois beaux objets regroupés que dix bibelots éparpillés. Les professionnels parlent d'un regroupement réfléchi, où l'on joue sur les hauteurs, les matières et une palette courte de couleurs. Résultat, le salon semble instantanément plus chaleureux et unique, alors que presque rien n'a changé sur le plan des achats.

Recréer la tendance Maison et Objet 2026 chez soi avec presque rien

Pour transposer cette idée chez soi, il suffit de choisir une zone centrale, comme la table basse, et de retirer environ 30 % des petits objets. Ne restent que ceux qui ont une belle matière ou une histoire. On compose alors une mini collection de trois à cinq pièces, on ajoute un plaid texturé, une lampe à lumière chaude autour de 2 700 K, et l'on resserre la palette sur trois couleurs au maximum.