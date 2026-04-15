Marre de l’odeur d’évier qui revient ? Ce geste de plombier avec une simple pièce de 2 € change tout en 5 minutes

Cuisine impeccable, mais une odeur d’évier qui revient vous gâche la vie ? En cinq minutes et une simple pièce de 2 €, ce geste appris d’un plombier change tout.

Certaines odeurs donnent envie de tout recommencer. La vaisselle est rangée, l’évier brille… et pourtant une odeur d’égout remonte dès qu’un peu d’eau coule. Eau chaude, produit vaisselle, parfois un déboucheur chimique : sur le moment ça va mieux, puis le lendemain la même odeur revient, comme si la cuisine n’était jamais vraiment nette.

Ce va-et-vient finit par épuiser. On parfume, on frotte l’inox, on verse un peu de Javel, rien ne tient. Un plombier résume la scène en souriant : « vous nettoyez partout, sauf là où ça se passe ». La zone clé est cachée sous la bonde, mais accessible en cinq minutes avec une pièce de 2 €. Ce petit geste change tout quand une odeur d’évier qui revient empoisonne la cuisine.

Cette odeur d’évier qui revient : pourquoi nettoyer la cuve ne suffit jamais

En surface, l’évier paraît irréprochable : aucune trace de nourriture, parois lisses, égouttoir sec. Le problème, lui, se cache juste en dessous, autour de la bonde d’évier, au début du siphon et dans le trop-plein. Là, graisses, restes alimentaires et résidus de savon s’accrochent et forment un film visqueux. Ce biofilm bactérien fabrique du sulfure d’hydrogène (H₂S), le gaz à l’odeur d’œuf pourri qui remonte par la bonde.

Normalement, la garde d’eau du siphon d’évier forme une barrière qui bloque les remontées de gaz. Quand les parois sont encrassées, cette eau ne suffit plus : les bactéries restent sur place et continuent de produire des odeurs, même après un gros nettoyage de la cuve. D’où cette impression de propre visuel mais d’air vicié, surtout après quelques heures sans faire couler d’eau.

Le geste de plombier avec une pièce de 2 € : ouvrir l’endroit oublié en 30 secondes

La clé consiste à atteindre directement cette zone cachée. Au fond de l’évier, beaucoup de bondes possèdent une vis plate avec une large fente. Là où l’on imagine un tournevis, une simple pièce de 2 € suffit. Insérée dans la fente, elle permet de dévisser le panier filtrant en une trentaine de secondes. La bonde se soulève ensuite facilement : il suffit de la retirer doucement en gardant un œil sur le joint pour ne pas l’abîmer.

À ce moment-là, la cause réelle apparaît : un anneau noir et gras, mélange de savon, de graisse et de petits déchets collé sous la bonde et sur le siège du joint. En cinq minutes, il disparaît avec une vieille brosse à dents ou un goupillon, un peu de liquide vaisselle puis un rinçage généreux à l’eau très chaude. Le simple fait d’avoir enlevé ces dépôts suffit souvent à faire tomber l’odeur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Plusieurs semaines sans odeur 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On ne masque pas l’odeur, on supprime la source : la pièce de 2 € permet d’atteindre la zone où s’accroche le biofilm. Le nettoyage mécanique et l’eau très chaude décollent graisses et dépôts, puis le mélange bicarbonate + vinaigre finit de nettoyer les premiers centimètres de canalisation et renouvelle la garde d’eau du siphon, ce qui coupe la remontée des gaz. 💡 Le petit plus : associer le geste avec la pièce de 2 € à une habitude déjà installée (lancement du lave-vaisselle, départ en week-end) et finir, sur un évier en inox, par un rapide frottage au citron pour un effet brillant et frais. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de parfumer l’évier sans enlever les dépôts, ou mélanger vinaigre/bicarbonate avec un déboucheur chimique ou de la Javel, au risque de produire des vapeurs irritantes.

Routine anti-retour : 30 secondes par semaine pour un évier neutre pendant des semaines

Pour éviter que l’odeur ne revienne, adopter une routine simple : chaque semaine, retirer la grille, enlever les dépôts et rincer à l’eau chaude ; une fois par mois, bicarbonate de soude alimentaire puis vinaigre blanc ménager, laisser mousser, finir à l’eau très chaude, sans enchaîner avec Javel ou déboucheur chimique.