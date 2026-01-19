Moins de 1 € chez Gifi : cet accessoire bloque les courants d’air et fait chuter la facture de chauffage cet hiver

Vous avez beau pousser le chauffage, un filet d’air glacé traverse le salon. Sous la porte d’entrée ou au niveau d’une fenêtre, le froid s’invite sans prévenir et la pièce se transforme en glacière. Chaque degré envolé finit sur la facture d’énergie. Et l’idée de gros travaux paraît hors de portée pour beaucoup de foyers.

Dans ce contexte, certains rayons bricolage réservent encore des surprises. Un simple joint adhésif Gifi, vendu autour de 1 € et même à moins de 1 € en promotion, promet déjà de calmer ces courants d’air. "Adieu le froid qui s'invite chez vous. Restez bien au chaud avec cet objet vendu chez Gifi pour moins de 2 euros", résume le site Modes et Travaux. De quoi donner envie de regarder de plus près cette petite bande autocollante.

Un joint adhésif Gifi à petit prix pour traquer les courants d’air

Au rayon bricolage, on trouve d’abord le rouleau brosse pour les ouvertures exposées au vent. Comme le résume la présentation produit : "Le joint brosse adhésif vendu 1,99 euro chez Gifi." Il bloque l’air froid et la poussière ; "Gifi a pensé à tout avec ce bouclier imparable anti-courants d'air", souligne le magazine qui l’a repéré. Vendu en bande souple, "cette bande souple en caoutchouc a plus d'un tour dans son sac", explique Gifi. Pour le bas des ouvrants, l’enseigne propose aussi un joint adhésif en plastique robuste de 3 x 100 cm autour de 1 €, qui comble le jour entre sol et porte et peut tomber à moins de 1 € en promotion.

Poser le joint adhésif sur portes et fenêtres en quelques minutes

Avant de coller quoi que ce soit, il suffit de nettoyer le bas de la porte ou le cadre de fenêtre : un simple coup de chiffon pour enlever poussière et gras, puis laisser sécher. Cette préparation garantit que l’adhésif tienne l’hiver. Le reste n’a rien d’un chantier : "Son installation ? Un vrai jeu d'enfant." Le geste consiste simplement à appliquer la bande là où l’air s’infiltre le plus.

Pour la pose, pas besoin de savoir bricoler : on coupe simplement le ruban aux ciseaux puis on le colle, côté adhésif, sur le bas de la porte ou le dormant de la fenêtre. Selon l’enseigne, c’est "une solution simple, rapide et peu coûteuse pour un hiver bien au chaud."

Compléter le joint adhésif Gifi avec un boudin et quelques gestes malins

Pour renforcer l’effet du joint adhésif, on peut ajouter le boudin isolant Gifi à 2,49 €. Long de 92 centimètres et large de 10 centimètres, il se cale au pied des portes ou devant une baie vitrée pour arrêter les courants d’air. Une cliente, citée par le magazine Biba, juge le résultat "parfait". Elle souligne qu’il limite les odeurs de cuisine qui se faufilent d’une pièce à l’autre.

Pour un cocon plus chaleureux, mieux vaut multiplier les petites barrières isolantes. Ajouter des rideaux thermiques ou occultants devant les fenêtres, un tapis dense sur le carrelage froid et garder les joints en place autour des ouvrants crée une vraie enveloppe de chaleur. Laisser entrer le soleil le matin puis fermer les rideaux le soir aide à conserver la chaleur sans faire grimper la facture d’énergie.