Moins de 3 € chez B&M : ce bocal déco fait le buzz et pourrait vite disparaître des rayons

À 2,99 €, ce bocal de 10 bougies B&M affole les rayons déco de France et promet un salon cocooning sans ruiner votre budget. Comment l'utiliser pour transformer votre intérieur en un clin d'œil ?

Les soirées rallongent doucement, mais beaucoup tiennent encore à un intérieur bien douillet. Quand les températures hésitent entre hiver et printemps, le salon devient refuge pour lire, regarder une série ou partager un dîner simple. On croit souvent qu’il faut multiplier les lampes et les objets coûteux pour créer une vraie ambiance cosy.

Dans les rayons déco d’une enseigne à petits prix, un objet contredit cette idée : un bocal rempli de bougies qui promet une lumière douce pour moins de 3 €. Repéré chez B&M, il fait le buzz auprès des amateurs de bons plans déco. Le prix serré et le rendu chaleureux attisent la curiosité. Ce petit bocal pourrait bien tout changer.

Comment quelques bougies transforment aussitôt l’ambiance du salon

Un éclairage direct au plafond rend souvent une pièce un peu froide. Dès que l’on remplace cette lumière par plusieurs petites flammes, les ombres se font plus douces, les angles paraissent moins durs. La lueur d’une bougie invite à ralentir, à discuter calmement ou à regarder un film dans une atmosphère plus intime et rassurante.

Pour une déco petit budget, ce type de lumière devient un allié. Quelques bougies alignées sur la table basse ou un buffet remplacent une lampe d’appoint beaucoup plus chère. Il suffit de baisser un peu le plafonnier et d’allumer deux ou trois flammes pour que la pièce semble immédiatement plus accueillante, presque comme sur une photo de magazine.

Le bocal de bougies B&M à 2,99 € : un bon plan déco très recherché

Au rayon parfumerie maison, le bocal de bougies B&M attire l’œil. Il renferme un lot de 10 bougies bâtons, élancées, prêtes à être piquées dans un bougeoir ou regroupées dans une coupelle. Le bocal en verre sert déjà d’objet déco : posé sur une étagère ou un bout de canapé, il rappelle un photophore travaillé, même lorsque les bougies sont encore éteintes.

Côté portefeuille, l’offre est particulièrement attractive : le bocal est affiché à 2,99 € TTC au lieu de 5,99 €. L’économie atteint donc 3,00 €, soit une réduction de 50 % sur le prix initial. Cette promotion court jusqu’au 31 juillet 2026 dans plus de 150 magasins B&M et Babou en France métropolitaine. Les rayons se vident vite, mieux vaut vérifier la disponibilité en ligne ou auprès du magasin le plus proche.

Comment mettre en scène ce bocal de bougies et le garder longtemps

Pour créer un coin chaleureux, beaucoup misent sur l’accumulation. Regrouper plusieurs bougies du bocal sur une console, une table basse ou le centre de la table donne aussitôt plus de relief à la pièce. On peut varier les hauteurs avec des livres empilés ou des plateaux, et transformer des verres retournés, de petites coupelles ou des soucoupes en bougeoirs improvisés, posés sur une surface stable, loin des rideaux. Une fois les dix bougies consommées, le bocal se recycle facilement en pot à crayons, à coton ou à épices, prolongeant le plaisir de ce bon plan bien au-delà de la promotion.