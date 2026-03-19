« Mon balcon était vide » : cette trouvaille GiFi à moins de 3 € pourrait tout changer chez vous ce printemps

Au sortir de l’hiver, un simple accessoire à moins de 3 € signé GiFi a bouleversé l’ambiance de mon balcon. Comment ce détail a-t-il suffi à tout changer ce printemps ?

Au sortir de l’hiver, beaucoup découvrent un balcon un peu déprimant : une table, deux chaises, rien de plus. La bonne surprise de ce printemps vient d’une astuce shopping à moins de 3 € chez GiFi, capable de changer l’ambiance sans repeindre ni faire de gros travaux. En quelques minutes, un espace vide prend des airs de petit coin de vacances.

Entre petites surfaces, peur de percer la rambarde et budget serré, beaucoup renoncent à la verdure. Un simple accessoire vendu 2,99 € chez GiFi permet pourtant de suspendre une jardinière, de tracer une belle ligne de plantes et de retrouver cette impression de cocon extérieur que l’on attend avec les beaux jours. Le tout sans perdre un centimètre au sol.

Un support de jardinière GiFi qui change le balcon pour 2,99 €

Produit clé de cette métamorphose, le support pour jardinière en métal spécial balcon de GiFi est vendu 2,99 €. En métal noir, il se fixe sur la balustrade et se fait discret pour mettre les plantes en avant. Avec ses 38 x 26,5 x 26 cm de hauteur, il accueille une jardinière généreuse sans paraître massive, même sur un petit balcon.

Avant, la rambarde servait seulement de garde-corps. Une fois le support en place, elle se transforme en décor végétal : la jardinière flotte au bord du balcon, le sol reste libre pour la table ou le transat et le regard est happé par la bande de feuillage. Sans perçage ni gros bricolage, le balcon paraît soudain beaucoup plus soigné.

Installer le support de balcon GiFi en quelques minutes

Pour en profiter, il faut viser un emplacement stratégique sur la balustrade : près de la zone où l’on s’installe ou dans un angle vide, mais assez loin des passages. On fixe le support sur la rambarde, on contrôle que les crochets serrent bien et on teste la stabilité avec la jardinière remplie, sans oublier le vent ni les mouvements du quotidien.

Côté plantes, les variétés retombantes comme le lierre ou les surfinias masquent la rambarde et forment un rideau très décoratif. Les aromatiques – basilic, menthe, ciboulette – trouvent aussi facilement leur place, surtout près de la cuisine. Pour les garder en forme, mieux vaut tenir compte de l’exposition, arroser régulièrement sans excès et éviter d’alterner entre terreau complètement sec et pot détrempé.

Compléter la métamorphose avec le mobile arbre de vie GiFi

Pour finir la déco sans plomber le budget, GiFi vend aussi un mobile extérieur arbre de vie en métal noir à 2,49 €. Environ 52 cm de long, il se suspend au-dessus de la table, à une pergola ou devant le balcon. Le moindre souffle le fait tourner, donne du mouvement et attire le regard. Associé à la jardinière sur support, ce duo à moins de 6 € suffit à changer l’ambiance, à condition de vérifier les fixations au début de la saison, selon les magasins participants et les stocks disponibles.