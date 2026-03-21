Monoprix ressort cette chaise culte de notre enfance à 32,99 € : pourquoi elle affole déjà tous les petits balcons

Cette saison, Monoprix ressuscite une chaise pliante filaire culte des années 80 à 32,99 €, pensée pour les balcons urbains. Entre nostalgie et slow life, cette icône promet de réinventer vos soirées au soleil.

Certains objets semblaient condamnés à rester sur les photos un peu passées des albums de famille. Les chaises de jardin en métal, un peu grinçantes, accompagnant les goûters dehors, faisaient partie de ces souvenirs. Avec le retour des beaux jours et l’envie de profiter du moindre rayon de soleil, les citadins cherchent pourtant ce genre de pièce simple, solide et pleine de charme.

Cette saison, Monoprix ravive ce souvenir commun en rééditant une chaise pliante filaire Monoprix directement inspirée des modèles des années 80. Proposée à seulement 32,99 euros, en orange tonique ou en écru apaisant, elle vise clairement les balcons et petites terrasses, avec un petit quelque chose en plus qui parle à la mémoire.

Une chaise pliante filaire Monoprix tout droit sortie des années 80

Dans les années 80, ces chaises en métal filaire accompagnaient les après-midis dehors et les pique-niques improvisés. Monoprix reprend ce dessin minimal, tout en courbes, qui laisse passer la lumière et allège visuellement les petits espaces. Les dimensions restent compactes, avec 43,5 cm de largeur, 49 cm de profondeur et 78 cm de hauteur, ce qui permet de la poser même sur un balcon étroit sans le surcharger.

Le siège est fabriqué en métal en Chine, avec un système pliant très simple à manipuler. Selon les fiches environnementales de l’enseigne, cette chaise métal pliante utilise 100 % de matières recyclées, un détail qui compte pour ceux qui veulent limiter les achats jetables. Une fois la saison terminée, elle se replie en quelques secondes et se glisse contre un mur ou dans un placard.

Format compact, petit prix : la bonne surprise pour balcons et terrasses

À 32,99 euros, cette assise se place largement en dessous d’autres chaises d’extérieur de la marque, comme un modèle pliant bois et tissu repéré à 69,99 euros dans la collection été de Monoprix Maison. Pour l’achat, l’enseigne propose la livraison à domicile en un à trois jours, gratuite dès 60 euros d’achats, sinon facturée 5,99 euros. La livraison en magasin met un à six jours, gratuite dès 30 euros ou 2,00 euros en dessous, avec des retours offerts en magasin pendant 30 jours.

Cette chaise vise clairement les citadins qui jonglent avec quelques mètres carrés dehors. Deux chaises filaires, une petite table ronde, un coussin rayé, et le balcon se transforme en coin café du matin ou apéro du soir. Une fois les invités repartis, tout se replie et libère l’espace de circulation.

Une pièce culte alignée sur la nouvelle image déco de Monoprix

Ce retour d’un siège très 80’s colle à la nouvelle stratégie déco de l’enseigne. Monoprix multiplie les collaborations avec des designers, comme Margaux Keller, dont la capsule avec chaise en métal cintré arrive en février 2026, ou le duo Pradier-Jeauneau, qui propose une collection de mobilier inspirée de la Nouvelle Vague en juin 2025. Entre ces lignes pointues et les collections estivales façon *Summer 83*, cette chaise pliante filaire devient la version accessible d’un design vintage assumé, prête à accueillir de nouveaux souvenirs au soleil.