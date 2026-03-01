Mur en plâtre fissuré : cette étape à ne surtout pas zapper avant de peindre, sinon tout revient en 6 mois

Au printemps, cette fissure sur votre mur en plâtre ressort comme si vous n’aviez rien fait. Une étape de renfort, souvent oubliée, change pourtant tout.

Avec le retour du printemps et de sa lumière rasante, cette fine ligne au milieu du salon se voit soudain comme jamais. La fissure du mur en plâtre, rebouchée l’an dernier à la pâte de rebouchage puis repeinte, est revenue tranquillement, donnant l’impression d’avoir passé des heures à bricoler pour rien.

Beaucoup accusent la peinture ou l’enduit, alors que le vrai problème vient de la façon de réparer. Pour que la fissure ne réapparaisse pas dans six mois, il faut accepter de la rouvrir, préparer le support avec soin et surtout ajouter une armature spécifique, trop souvent oubliée par les bricoleurs pressés.

Fissure sur un mur en plâtre : pourquoi elle revient malgré l’enduit

Le plâtre est trompeur : il paraît solide au toucher, mais il reste cassant. Il supporte bien la pression, beaucoup moins les tractions et les micro-mouvements du mur liés aux variations de température et d’humidité. Quand on se contente d’étaler un enduit de rebouchage en surface, cette fine couche décorative masque la fente sans accompagner ces mouvements, la fissure finit donc par ressurgir.

Autre cause fréquente, la réparation a été faite sur une fissure à peine ouverte, encore pleine de poussière, avec une grosse épaisseur d’enduit posée d’un coup. Le matériau adhère alors surtout aux résidus et à la vieille peinture, pas au plâtre sain, et se décolle. Si la fissure est très large, profonde ou en forme de marche d’escalier marquée, mieux vaut demander l’avis d’un professionnel avant d’intervenir.

Préparer la fissure et poser la bande de calicot, l’étape à ne pas zapper

Le bon geste commence par ouvrir franchement la fissure en forme de V avec un grattoir triangulaire. On suit le tracé en appuyant pour élargir la base, puis on retire tout ce qui ne tient pas : plâtre friable, zones qui sonnent creux, peinture qui s’écaille. Après ce travail, un nettoyage minutieux s’impose, d’abord au pinceau sec ou à la petite brosse, puis avec l’embout de l’aspirateur pour chasser la moindre poussière du fond.

Sur ce support propre vient l’armature : la bande de calicot en fibre de verre, souvent autocollante et vendue en rouleaux d’environ 5 cm de large. Collée bien centrée sur la fissure ouverte, elle agit comme un squelette qui solidarise les deux bords du mur et absorbe les tensions. On la maroufle soigneusement au doigt ou à la spatule pour éviter bulles et plis ; contrairement aux bandes papier, ce treillis fin se prête très bien aux réparations localisées.

Enduit, séchage et sous-couche : les finitions qui font tenir la réparation

Une première couche d’enduit de rebouchage sert à remplir la fissure et les mailles du calicot. Le mieux est de croiser les passes, horizontales puis verticales, pour chasser l’air. Après séchage, une seconde couche plus fine et plus large vient noyer totalement la bande, en débordant de 10 à 15 cm de chaque côté pour créer une pente douce, sans bosse visible sous la lumière.

Il faut ensuite respecter un temps de séchage complet d’au moins 24 heures. Quand l’enduit est bien dur, un ponçage léger au papier abrasif grain 120, surtout sur les bords, permet de fondre la zone réparée dans le mur. Avant de repeindre, l’application d’une sous-couche sur cette partie est indispensable pour que la peinture ne s’absorbe pas différemment sur le plâtre et sur l’enduit, et pour éviter que la fameuse fissure ne vienne à nouveau gâcher le mur tout juste rafraîchi.