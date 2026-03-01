Kate Middleton abandonne ses manteaux colorés pour ce total look chocolat : ce détail divise la Toile entière

Début mars, Kate Middleton a abandonné ses manteaux-robes pour un total look marron fluide qui a enflammé les réseaux sociaux. Que révèle ce virage choc sur la future reine ?

Habituée aux manteaux-robes structurés, aux imprimés sages et aux couleurs qui claquent dans la foule, Kate Middleton suit d’ordinaire un code très balisé. Chaque sortie officielle ressemble à un uniforme chic, pensé pour le protocole royal. Début mars pourtant, la princesse de Galles a surpris tout le monde avec une silhouette radicalement différente.

En troquant ses habituelles coupes rigides pour une robe fluide et une palette inattendue, elle a pris tout le monde à contre-pied. Les photos ont envahi Instagram, X et TikTok, où les commentaires se sont emballés face à ce total look marron. Une transformation qui intrigue.

Kate Middleton, d’un look très codifié à l’audace chocolat

Pendant longtemps, la future reine a enchaîné les manteaux-robes impeccables, les pois bien rangés et les tailleurs très cintrés, presque comme une armure. Dès ses débuts officiels, elle a montré un sens pratique de la mode : lors de son premier engagement en 2011, elle portait déjà un manteau Katherine Hooker retouché, qui lui a valu le surnom de « queen of the re-wear ».

Une robe longue marron qui étire la silhouette à l’infini

Son apparition récente tranche avec tout cela. La pièce centrale est une robe longue monochrome, dans un marron chocolat profond. La coupe est fluide, sans imprimé, avec une tombée souple qui suit les mouvements. On est loin des lainages rigides : la matière crée une « ligne verticale ininterrompue » qui allonge et affine immédiatement la silhouette.

Ce choix de couleur surprend en pleine montée du printemps, période où l’on attend plutôt des pastels. Le marron, teinte organique qui évoque la terre après la pluie, donne un côté chaleureux et très moderne. Porté en total look marron, il devient presque un uniforme de luxe discret, rassurant et ultra chic.

Réseaux sociaux en ébullition et nouveau power dressing royal

Le stylisme renforce cet effet. Bottes en daim, sac structuré, ceinture fine : tout reste dans la même gamme chocolat, sans rupture visuelle. La mise en beauté suit la même logique minimaliste, avec teint frais, cheveux lâchés et maquillage très léger. Résultat, c’est la silhouette qui parle, pas les artifices.

Sur les réseaux, le débat est immédiat. Les puristes regrettent les couleurs vives, jugent ce marron « trop austère » pour une princesse censée être repérable de loin. En face, les fashionistas applaudissent ce minimalisme assumé et y voient une version plus douce du power dressing. Le « Kate Effect » joue déjà à plein : les recherches pour « robe longue marron » et « total look chocolat » grimpent, annonçant une déferlante de marron dans les rayons.