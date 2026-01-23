Ne payez plus 15 € : ce pistolet à mastic à 2,59 € chez GiFi fait le même travail et surprend même les bricoleurs

Devant le rayon bricolage, beaucoup s’arrêtent net : plusieurs pistolets à mastic affichés entre 10 et 15 €, et un modèle tout simple à prix mini tout en bas. Quand le budget est serré, difficile de savoir si le moins cher fera le job ou s’il finira au fond d’un tiroir après un joint raté.

Chez GiFi, un pistolet à mastic vendu 2,59 € vient bousculer ce dilemme. En métal rouge, compatible avec les cartouches standards de 310 ml, il se présente comme un outil basique mais futé pour la colle, le mastic et le silicone. La question qui change tout reste simple : fait‑il vraiment le même travail que les modèles à 15 € ?

Pourquoi le pistolet à mastic GiFi à 2,59 € change les habitudes

Ce pistolet à mastic GiFi mise sur la simplicité. Sa structure en métal, de 32 cm de long pour 5 cm de large et 17 cm de haut, accueille sans souci les cartouches de 310 ml utilisées pour les joints de salle de bain ou de cuisine. Sa couleur rouge le rend facile à repérer dans un garage déjà bien rempli.

À l’usage, la prise en main reste très intuitive : on presse la gâchette, le débit de mastic reste régulier, et le cordon se dépose proprement le long de la baignoire ou du plan de travail. Les tests montrent un résultat visuel difficile à distinguer de celui obtenu avec un pistolet de marque cinq fois plus cher.

Pistolet à mastic pas cher ou modèle à 15 € : ce qui change vraiment

Pour des joints sanitaires refaits une ou deux fois par an, la différence principale se voit surtout sur le ticket de caisse. Le modèle GiFi assure des joints propres dans la douche, autour de l’évier ou pour colmater une petite fuite sous l’évier. Pour un usage occasionnel, la capacité du pistolet et la qualité du mastic comptent finalement davantage que le logo sur la poignée.

Là où un pistolet à 15 € peut garder un avantage, c’est sur des chantiers longs avec plusieurs cartouches à enchaîner ou des mastics très épais. Certains modèles plus chers ajoutent une fonction stop‑goutte et une ergonomie renforcée qui fatigue moins la main. Des détails utiles pour un artisan, moins pour quelqu’un qui bricole trois week‑ends par an.

Comment choisir son pistolet à mastic GiFi ou ailleurs sans se tromper

En magasin, le plus simple reste de vérifier quelques points concrets plutôt que de se fier uniquement au prix. Un bon pistolet à mastic pas cher doit avant tout accepter les cartouches de 310 ml, offrir une poignée agréable et une gâchette fluide, tout en donnant une impression générale de solidité quand on le tient.