On la disait ringarde : voici la matière rétro qui revient en force et peut sauver vos looks d'hiver

Relégué aux pantalons de prof des années 70, le velours côtelé se faufile à nouveau partout cet hiver. Entre chaleur et style rétro assumé, il promet de bouleverser nos looks.

Chaque hiver, la même question revient dans l’entrée : comment avoir vraiment chaud sans disparaître sous un gros manteau informe ? On empile les couches, on ressort toujours le même jean, en se disant qu’il n’existe pas mieux. Sauf qu’une matière texturée, longtemps réservée aux tenues de papy, est en train de tout bousculer discrètement.

Pendant des années, on l’a associée au fameux professeur de géographie des années 70, coincé dans son ensemble marron élimé aux coudes, et aux pantalons un peu tristes de notre enfance. Et puis les podiums, puis les réseaux, s’en sont emparés : cette matière se glisse partout cet hiver, des boutiques aux looks de rue. Reste à savoir comment l’apprivoiser sans faux pas.

Pourquoi le velours côtelé est redevenu la star de l’hiver

Nommons-la enfin : le velours côtelé signe une vraie revanche. Longtemps classé comme tissu ringard, associé aux vestes rigides et aux pantalons trop sérieux, il bénéficie aujourd’hui du grand retour du style rétro. Les décennies passées inspirent à nouveau les créateurs, qui recherchent des matières avec du relief, du caractère, et une histoire. Résultat : cette étoffe quitte le placard des profs pour rejoindre les dressings pointus.

Si la nostalgie joue, ce n’est pas le seul argument. Tissé en côtes verticales, le velours côtelé emprisonne de l’air et crée une véritable barrière thermique, bien plus efficace qu’une toile lisse face au vent de février. Il reste doux, enveloppant, tout en gardant une belle tenue. Autre atout qui parle aux adeptes de mode raisonnée : ce tissu robuste se patine joliment au fil des hivers.

Quelles pièces en velours côtelé adopter pour moderniser sa garde-robe

Dans ce renouveau, le héros incontesté reste le pantalon en velours côtelé. Oubliés les modèles moulants et rigides : la tendance va au pantalon large à pinces, porté taille haute, qui allonge la jambe sans comprimer. En version camel, bordeaux ou bleu marine, il remplace facilement un jean au bureau, associé à un col roulé fin ou une simple chemise blanche.

Pour le haut, la veste ou surchemise en velours côtelé donne du relief à un t-shirt blanc ou à un pull fin. Un blazer oversize structure une robe fluide, tandis qu’une jupe trapèze ou une robe chemise adoucit la matière. Plus discret, un sac ou une casquette colorée suffit pour tester la tendance.

Comment porter le velours côtelé sans retomber dans le cliché ringard

La meilleure façon d’éviter l’effet prof coincé est de jouer les contrastes. On oublie le costume trois pièces en velours côtelé marron, et on mêle textures : pantalon côtelé avec chemise en soie, blazer texturé sur jean brut, jupe avec bottes en cuir lisse. Côté côtes, le milleraies affine, les grosses côtes assument un vrai esprit rétro.

Côté silhouette, les plus petites gagnent à choisir des côtes fines et des coupes droites ou légèrement évasées, quand les grandes peuvent oser le pantalon large et les blousons courts très côtelés. Les hanches marquées seront mises en valeur par une taille haute dans une teinte plutôt sombre. Grâce à sa robustesse, un manteau ou un pantalon en velours côtelé accompagne plusieurs hivers sans perdre son charme.