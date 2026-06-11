Piscine : cette astuce à 10 mètres du bassin garde guêpes et frelons asiatiques loin des enfants tout l’été

Un geste en 2 minutes, inspiré des pros, transforme un simple abreuvoir pour guêpes piscine en bouclier discret autour des enfants. Posé au bon endroit dès les premières chaleurs, il change vos baignades d'été.

Trois guêpes sur la margelle, un frelon asiatique qui tourne au-dessus de la pataugeoire, les enfants qui sortent de l’eau en courant : la scène revient dès que le thermomètre dépasse 30 °C. Autour des piscines familiales, l’été se transforme en sprint entre serviettes et crainte de la piqûre.

Bonne nouvelle : garder ces visiteurs zébrés à distance ne demande ni piège sophistiqué ni produits chimiques. Un simple changement d’habitude, inspiré des pros, rend votre bassin plus tranquille tout l’été.

Pourquoi guêpes et frelons asiatiques adorent votre piscine

Si votre piscine attire autant, ce n’est pas par malchance mais parce que les guêpes et les frelons ont soif. Quand l’air se réchauffe, ils viennent boire pour rafraîchir leur corps et surtout apporter de l’eau au nid, qu’ils ventilent ensuite comme une climatisation. Le frelon asiatique, Vespa velutina, utilise ces allers-retours pour réguler la température de sa colonie.

Introduit accidentellement en 2004 dans le Lot-et-Garonne, le frelon asiatique s’est installé presque partout en France, sauf en haute montagne. Plus sombre et plus petit que le frelon européen, chaque nid prélève une quantité d’insectes impressionnante, notamment parmi les abeilles. En parallèle, une guêpe reconnaît une odeur sucrée à plus de 100 mètres : canettes, glaces, fruits trop mûrs, tout ce buffet autour de la piscine attire un ballet de dards bien réel pour les enfants.

Le geste en 2 minutes : l’assiette creuse posée à 10 mètres

La parade la plus douce consiste à proposer un autre bar à ciel ouvert : un abreuvoir-leurre. Une simple assiette creuse ou soucoupe de pot de fleurs, remplie d’eau non chlorée, garnie de quelques galets ou bouchons de liège pour que les insectes s’y posent, suffit. Posée à 8–10 mètres du bassin, l’assiette devient un véritable abreuvoir pour guêpes piscine, bien plus sûr que la margelle pour venir boire.

Le secret tient aussi au timing. Installée avant la première vague de chaleur, l’assiette est enregistrée par la colonie comme point d’eau favori alors que le nid reste modeste. Plus tard en été, quand il abrite des milliers de guêpes, il est bien plus compliqué de leur faire oublier la piscine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’installation 2 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Guêpes et frelons privilégient une eau accessible. Une assiette creuse, posée tôt en saison à distance du bassin, devient leur point d’eau, à l’écart des baigneurs. 💡 Le petit plus : renouveler l’eau tous les deux ou trois jours garde l’abreuvoir attractif sans favoriser les moustiques. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Placer l’abreuvoir juste au bord de la piscine ou l’installer en pleine canicule, une fois la piscine “enregistrée”, le rend presque inutile.

Ce qu’il faut faire (et éviter) pour que l’astuce marche tout l’été

Pour que l’assiette creuse tienne ses promesses, on supprime les aimants classiques : boissons sucrées, restes de viande, fruits abîmés autour du bassin. On oublie le faux nid en papier, les CD brillants ou les boîtiers à ultrasons, sans vraie efficacité. Mieux vaut quelques pots de lavande ou de citronnelle et, si un afflux de frelons asiatiques converge vers un point fixe, un professionnel agréé ; certains départements, comme le département de la Somme, financent jusqu’à 50 % de l’intervention, plafonnés à 80 €.