Plus personne n’aligne les chaises autour de la table : ce meuble 2026 libère des m², les décorateurs l’adorent

Cet hiver 2025‑2026, les rangées de chaises autour de la table lassent et encombrent les salles à manger. Un autre meuble, ultra convivial et gain de place, est en train de s’imposer chez les architectes d’intérieur comme dans nos cuisines.

Les longues rangées de chaises qui encerclent la table ont longtemps été la norme. Pourtant, cet hiver 2025‑2026, beaucoup de foyers regardent leur salle à manger avec un léger soupir : trop de pieds, pas assez de chaleur, une impression d’encombrement qui gâche les repas d’hiver.

Dans les projets d’architectes d’intérieur, sur les stands du salon Maison&Objet 2025 comme dans les catalogues de Maisons du Monde ou d’IKEA, un autre meuble prend la première place autour de la table : la banquette de salle à manger et sa cousine la banquette de cuisine intégrée. Elle promet plus de convivialité, plus de places assises et quelques centimètres carrés bien précieux : de quoi intriguer.

Pourquoi la banquette remplace les chaises alignées autour de la table

Assis côte à côte sur une banquette, on se parle plus facilement, les enfants se rapprochent, un jeu de société peut s’improviser dès que les assiettes sont débarrassées. Cette assise continue crée un vrai coin repas comme une alcôve conviviale, idéale pour les repas d’hiver qui s’éternisent. Placée en angle ou sous une fenêtre, une banquette peut offrir deux à trois places de plus que des chaises classiques, sans donner l’impression de tasser la pièce.

Autre changement très concret : la circulation fluide. En remplaçant un côté de table par une banquette fixée au mur, on élimine le recul des chaises qui grignote d’habitude chaque centimètre. Le centre de la pièce reste dégagé, on ne zigzague plus entre les dossiers, et l’aspirateur se passe sans déplacer huit assises. Le quotidien devient plus simple, surtout dans les petites salles à manger.

Banquette de cuisine intégrée : gain de place et rangements cachés

Dans la cuisine, la banquette de cuisine intégrée s’impose comme le meuble malin de 2026. Collée à un mur ou au dos d’un îlot, elle transforme un coin table souvent étriqué en véritable alcôve chaleureuse. Plus de bruit de chaises traînées sur le carrelage, chacun se serre facilement pour accueillir un invité supplémentaire, et le centre de la pièce respire.

Sous l’assise, la banquette avec rangements cache un volume précieux : tiroirs coulissants ou coffre relevable pour désencombrer les placards. On y glisse par exemple :

les gros appareils comme l’appareil à raclette ou le gaufrier ;

le linge de table volumineux ;

les stocks de conserves ou les jouets des enfants.

Le coin repas devient alors un 2‑en‑1, parfait pour les petites cuisines où chaque mètre carré compte, mais aussi pour créer un espace de télétravail ou de lecture au chaud.

Où installer sa banquette pour transformer la maison en cocon

Dans un séjour étroit, une banquette droite le long du mur libère le passage ; dans un angle, une banquette en L encadre la table et structure l’espace. Sous une baie vitrée, elle se change en coin petit‑déjeuner cosy, tandis qu’en cuisine ouverte elle peut s’adosser à l’îlot pour faire la transition avec le salon. Beaucoup choisissent de mixer banquette d’un côté et chaises légères de l’autre pour garder de la souplesse.

Côté style, les intérieurs nordiques misent sur le bois clair avec assise en lin ou coton écru, quand les ambiances bohèmes préfèrent rotin, velours côtelé et laine bouclée. Certains optent pour une banquette maçonnée habillée de céramiques brutes et de coussins ocre. Dans une logique plus responsable, les décorateurs encouragent aussi le réemploi : « Il est important de réutiliser et de réparer une partie du mobilier existant au lieu de tout remplacer, ainsi que d’opter pour des fournisseurs locaux et des produits de kilomètre 0 qui réduisent l’impact du transport et renforcent le tissu économique du territoire », a expliqué Claudina Relat, citée par TN.