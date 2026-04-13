Printemps 2026 : ces signes astrologiques vont vivre un bouleversement amoureux, regardez si vous en faites partie

Les beaux jours reviennent et, avec eux, l’envie de vibrer un peu plus côté cœur. Entre le 20 mars et le 21 juin 2026, les horoscopes parlent d’une saison où les sentiments prennent de la place. Pour certains signes, le calendrier amoureux s’annonce particulièrement chargé.

À mesure que le Soleil traverse le Bélier puis le Taureau, l’atmosphère se fait plus directe, plus franche. Dès la semaine du 13 avril 2026, plusieurs prévisions annoncent de l’amour dans l’air, des rencontres et des déclarations. Reste à voir si votre signe fait partie des grands favoris.

Printemps 2026 : un ciel qui favorise l’amour

Le décor astral du printemps 2026 est particulièrement remuant. Une Nouvelle Lune en Bélier lance un cycle plus audacieux, qui pousse à faire le premier pas ou à clarifier une situation sentimentale. Le 26 avril, l’entrée d’Uranus en Gémeaux promet des tournants inattendus, souvent liés aux échanges, aux réseaux et aux déplacements.

Dans le même temps, Vénus circule dans le Taureau, les Gémeaux puis le Cancer, accentuant tour à tour la sensualité, le flirt et la tendresse. Le 2 juin, sa conjonction avec Jupiter en Cancer installe un climat très doux pour tout le zodiaque. Sur ce terreau, certains signes voient l’amour arriver en force.

Les grands favoris de l’amour au printemps 2026

Les prévisions d’amour de la saison mettent clairement en avant quelques signes. Célibataire ou en couple, eux ont tout intérêt à rester disponibles émotionnellement et dans la vraie vie.

Poissons

Taureau

Gémeaux

Balance

Lion

Cancer

Pour les Poissons, l’horoscope annonce une phase de charme XXL : « Vous allez vous transformer en champion de la séduction. Vous mènerez plusieurs liaisons de front et serez amoureux de tout le monde. Et vous le clamerez ! De quoi rendre fous vos partenaires ! », affirme l’horoscope des Poissons, cité par Marie Claire. Côté Taureau, le message est plus posé : « Si vous avez beaucoup papillonné ces derniers temps, vous aurez maintenant envie de souffler un peu et de vous fixer. Vénus vous forcera à reconnaître que vous n’êtes pas pleinement épanoui sur le plan amoureux et à rechercher la stabilité, celle-là même que vous avez toujours juré de fuir. Tout projet d’union ou de mariage décidé ces jours-ci sera favorisé. »

Autres signes : passion, déclics et construction à deux

Le Scorpion, déjà très concerné par ces transits de printemps, reçoit un message cash : « La période sera propice à de folles passions ou un grand amour, et vous pourriez vous trouver emporté dans les tourbillons d’une liaison tumultueuse. Les astres vous proposeront des nuits brûlantes. Ce sera l’empire des sens et les élans du coeur. » Pour le Cancer, les prévisions annoncent sur la durée un vrai pic sentimental, et dès avril : « Le soutien de Vénus permettra une évolution positive de la vie amoureuse et sexuelle, avec des surprises très agréables. Vous vivrez vraisemblablement un roman d’amour cette semaine, mais ce roman n’aura pas nécessairement le happy end traditionnel », prévient l’horoscope du Cancer. Les signes de feu ne sont pas oubliés : « Les yeux rivés sur l’horizon lointain, vous vous attacherez cette semaine à construire un bonheur amoureux stable. N’oubliez pas pour autant le présent et pensez à prendre les choses comme elles viennent », recommande l’horoscope du Bélier, tandis que celui du Sagittaire promet que « Vous pourrez, grâce au soutien de Vénus, améliorer de façon notable votre situation amoureuse, quelle qu’elle soit. Vous aurez moins peur d’extérioriser votre tendresse et de montrer vos émotions. Vos entreprises sentimentales auront donc le vent en poupe ».