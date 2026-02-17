Psychologues et neuroscientifiques sont formels : aimer cette couleur serait le signe d'un QI au‑dessus de la moyenne

Des chercheurs ont passé au crible nos goûts chromatiques pour comprendre ce qu’ils disent du QI et du stress. Une nuance en particulier intrigue les cerveaux les plus analytiques.

Quand on vous demande votre couleur préférée, vous répondez sans réfléchir ou vous hésitez longuement ? Longtemps vue comme un détail anodin, cette préférence intéresse désormais psychologues et neuroscientifiques. Certaines études récentes suggèrent qu’une teinte en particulier revient très souvent chez les profils les plus analytiques et les plus performants aux tests de QI, au point d’intriguer les chercheurs.

En ce mois de février 2026, où l’on cherche à colorer un quotidien gris, les travaux de psychologie des couleurs reviennent sur le devant de la scène. Ils suggèrent un lien entre couleur préférée des personnes intelligentes, traits de personnalité et gestion du stress. Une interrogation persiste : que révèle, exactement, votre teinte fétiche sur votre cerveau ?

Couleur préférée, QI et études

Une étude publiée en 2022 et consultable sur PubMed a examiné la relation entre préférences de couleur et grands traits de personnalité. On peut y lire que « Les analyses ont révélé que les cinq types de personnalité sont associés à des couleurs caractéristiques. L’analyse de régression a montré que la préférence pour une couleur permet de prédire significativement la personnalité », résument les auteurs, cités par Psychologies. Les profils organisés et consciencieux penchaient plutôt pour le blanc ou le bleu, jugés stables et classiques.

La même année, une synthèse parue dans la revue Psychological Bulletin a mis en avant un lien potentiel entre caractère extraverti et intelligence fluide supérieure à la moyenne, forme d’intelligence liée au raisonnement rapide. Les chercheurs notent aussi qu’une forte instabilité émotionnelle, nourrie par le stress ou l’anxiété, tend à faire chuter les performances. Les couleurs agiraient surtout comme miroir de ces traits, plus que comme cause directe du QI.

Pourquoi le bleu attire les cerveaux analytiques

Lorsque l’on isole les individus ayant des scores élevés aux tests de QI logico-mathématique, les données comportementales montrent que beaucoup citent le bleu comme couleur préférée, qu’il soit azur, marine, turquoise ou indigo. L’hypothèse avancée est simple : plus un cerveau traite d’informations, plus il recherche un environnement visuel posé, qui l’aide à économiser de l’énergie mentale. Les teintes trop criardes seraient mises de côté au profit d’une atmosphère calme et structurée.

Cette préférence pour le bleu s’enracine aussi dans notre histoire évolutive : ciel dégagé et eau claire annonçaient l’absence de danger, un cadre propice à la réflexion. Aujourd’hui, les neurosciences décrivent l’effet apaisant des environnements bleutés sur le système nerveux sympathique, avec un ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de la pression artérielle. Corps plus détendu, esprit plus disponible : la couleur bleue favoriserait la concentration profonde et l’endurance mentale.

Votre couleur, un autre type d’intelligence

Aimer le rouge, le jaune ou l’orange ne signifie pas manquer de capacité intellectuelle. Les travaux cités par Psychologies montrent que les extravertis apprécient ces teintes stimulantes, souvent liées à des émotions positives intenses. Beaucoup d’amateurs de couleurs chaudes brillent par leur intelligence émotionnelle, sociale ou artistique. À l’inverse, bleu, vert ou blanc s’associent à un calme discret, parfois recherché par les profils introspectifs.