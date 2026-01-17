Robinet de radiateur qui fuit : cette méthode méconnue permet de le changer sans vidanger ni inonder la maison

Un matin glacé de janvier, un filet d’eau commence à couler le long d’un radiateur, pile quand la chaudière tourne à plein régime. Beaucoup imaginent aussitôt la corvée : couper tout le chauffage, vidanger des dizaines de litres, purger chaque appareil de la maison. Pourtant, pour un simple robinet qui fuit ou ne réagit plus, cette opération lourde n’est pas toujours nécessaire.

Une méthode plus ciblée permet de remplacer un robinet de radiateur sans vidanger tout le circuit, en limitant l’intervention à un seul appareil. Le tout, à condition de préparer soigneusement le terrain et de gérer l’eau résiduelle sans transformer le salon en pataugeoire. C’est là que tout se joue.

Remplacer un robinet de radiateur sans vidanger : vérifier si votre installation s’y prête

La première étape consiste à observer le radiateur. Pour intervenir localement, il faut un robinet d’arrivée identifiable en haut et un té de réglage en bas, à l’opposé. Ce té se cache souvent sous un petit capuchon métallique ou plastique. Un purgeur en haut du radiateur, des tuyaux visibles et non rongés par la rouille, ainsi qu’une chaudière individuelle plutôt qu’un réseau collectif, sont autant de signaux favorables.

En revanche, si aucune vanne n’est présente, si les écrous sont très oxydés ou si le radiateur est branché sur une colonne commune d’immeuble, mieux vaut confier l’opération à un chauffagiste. Les pros peuvent isoler la zone avec un kit de congélation qui crée un bouchon de glace dans le tube, le temps du remplacement. Éviter la vidange générale reste intéressant : l’eau du circuit, déjà traitée et désoxygénée, est moins agressive pour les tuyaux que de l’eau neuve, et on épargne de longues purges.

Isolation du radiateur et matériel : la base pour éviter les fuites

Avant de commencer, il faut rassembler une petite trousse de secours :

Une clé à molette et une pince multiprise solides.

Un jeu de clés Allen pour le té de réglage.

Filasse et pâte à joint ou ruban PTFE pour l’étanchéité.

ou ruban PTFE pour l’étanchéité. Une bassine plate, des serpillières, gants et lunettes.

Le nouveau robinet, classique ou thermostatique, compatible.

On coupe ensuite la chaudière ou au minimum le circulateur, puis on laisse les radiateurs refroidir. Le robinet du radiateur concerné est fermé à fond. Côté retour, on enlève le capuchon du té de réglage, on insère la clé Allen et on visse dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’en butée. Astuce simple mais capitale : compter précisément le nombre de tours, pour rouvrir ensuite exactement de la même valeur et conserver l’équilibrage thermique.

Gérer l’eau résiduelle, remplacer le robinet puis remettre en pression

La bassine se glisse sous le robinet, entourée de serpillières. On ouvre légèrement le purgeur en haut du radiateur pour laisser entrer l’air, ce qui aide l’eau à descendre doucement. Les écrous du robinet se desserrent alors prudemment avec la clé à molette, en maintenant le corps du robinet avec la pince pour ne pas tordre les tuyaux. Une petite quantité d’eau s’écoule dans la bassine. Une fois l’ancien robinet retiré, les filetages sont nettoyés, puis on les garnit de filasse et pâte à joint, ou de 6 à 9 tours de PTFE bien tendu, avant de visser le nouveau robinet dans la bonne position.

Vient la remise en service : on rouvre le té de réglage du nombre exact de tours noté, puis le robinet. La chaudière est rallumée, la pression contrôlée au manomètre (souvent autour de 1 à 1,5 bar) et ajustée si besoin. On purge le radiateur jusqu’à ce qu’il ne sorte plus que de l’eau, puis on inspecte chaque raccord du bout des doigts. Si une goutte persiste ou si l’installation est ancienne, un professionnel reste la solution la plus sereine. Au passage, le remplacement du robinet coûte généralement entre 20 et 50 € pour un modèle simple, 50 à 150 € pour un thermostatique, auxquels s’ajoutent environ 50 à 150 € de main d’œuvre.