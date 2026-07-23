Safran : ce chiffre hallucinant derrière une seule livre d’or rouge, et l’erreur qui gâche vos plats

Derrière quelques fils rouges dans un risotto se cache un champ entier de crocus sativus, récoltés à l’aube en Iran comme en Europe. Pourquoi 75 000 fleurs pour une livre font-elles flamber le prix de ce fameux or rouge ?

Dans votre risotto, il y a cette pincée de fils rouge orangé que l’on pèse presque au milligramme. Difficile d’imaginer qu’elle vient d’un océan de petites fleurs violettes : il faut environ 75 000 fleurs de crocus cueillies à la main pour produire une seule livre de safran sec, soit un peu moins de 500 g.

Cet « or rouge », considéré comme l’épice la plus chère du monde, n’est pas cher parce qu’il est rare par nature, mais parce que la plante, le Crocus sativus, impose une arithmétique impitoyable. Chaque fleur ne fournit que trois fils utiles, à récolter avant le lever du soleil, puis à trier et sécher un par un. Derrière le prix au gramme, il y a surtout des heures de travail humain.

Une fleur minuscule, trois stigmates : comment on arrive à 75 000 fleurs

Le Crocus sativus est un petit bulbe d’automne, stérile, que l’on multiplie uniquement par division des bulbes. Sa fleur violette est légère comme du papier, mais au centre se cachent trois stigmates rouge vif, la seule partie utilisée pour le safran. Tout le reste – pétales, étamines jaunes, style – part au rebut.

En pratique, les producteurs constatent qu’il faut autour de 150 fleurs pour obtenir 1 g de safran sec, parfois jusqu’à 200 fleurs dans certaines régions comme les Abruzzes italiennes. À l’échelle d’un kilo, cela donne 150 000 à 300 000 fleurs, ce qui correspond bien à ces 75 000 fleurs environ pour une livre. Dans des terroirs réputés, on parle de 1 à 2 kg seulement par hectare chaque année.

Récolte à l’aube : une épice façonnée par des milliers de gestes

La floraison dure deux à trois semaines à l’automne. Les fleurs s’ouvrent avec le soleil, alors les cueilleurs sortent dans le noir ou à l’aube, quand les corolles sont encore fermées. Si on attend trop, la lumière et la chaleur dégradent la crocine (la couleur), la picrocrocine (l’amertume caractéristique) et le safranal (le parfum).

Une fois les paniers remplis, un deuxième travail commence : l’émondage. Assis autour d’une table, on ouvre chaque fleur et on pince les trois fils rouges entre les doigts, en évitant les morceaux jaunes qui affaiblissent la qualité. Pour 1 kg de safran, il faut déjà 75 à 200 heures de cueillette, auxquelles s’ajoutent des heures d’émondage et de séchage. D’où des prix qui montent facilement à 30 000 ou 40 000 € le kilo dans les circuits spécialisés.

Vrai prix, faux safran et façon de l’utiliser sans le gâcher

Environ 90 % du safran mondial vient d’Iran, où le coût du travail est plus faible qu’en France ou en Italie, même si les gestes sont les mêmes. La qualité se mesure notamment via la norme ISO 3632, qui classe les lots selon l’intensité de la couleur, du goût et de l’arôme liés à la crocine, la picrocrocine et le safranal.

Pour l’acheteuse, certains réflexes évitent les déceptions : privilégier les stigmates entiers plutôt que la poudre, bien rouges, sans fragments jaunes ni odeur de foin, se méfier des prix très bas qui peuvent cacher un safran coupé avec du carthame ou du curcuma. Côté cuisine, il suffit souvent de 0,1 à 0,2 g – quelques dizaines de fils – pour un plat pour quatre. On les fait infuser dans un peu d’eau tiède, de bouillon ou de lait avant de les ajouter à un riz, une bouillabaisse ou un dessert, histoire d’honorer chaque fil, qui représente à lui seul un tiers de fleur et une infime part de ces 75 000 fleurs par livre.