Salle de bain : avant de reposer du carrelage, regardez ce revêtement sans joints, plus chic et bien moins cher

Entre faïence datée et joints noircis, de plus en plus de foyers cherchent une salle de bain sans carrelage en 2026. Quels revêtements continus transforment vraiment la pièce sans exploser le budget ?

En plein hiver, la salle de bain devient un refuge où l’on rêve de lumière douce et d’ambiance spa. Pourtant, entre faïence datée, décors 90’s et joints jaunis, le carrelage rappelle souvent que la pièce n’a pas été rénovée depuis longtemps.

Beaucoup tentent la peinture sur carrelage pour moderniser sans tout casser… avant de voir la couleur s’écailler au bout de quelques douches. La grande tendance qui s’impose désormais, c’est la salle de bain sans carrelage, avec des surfaces continues plus chic et, souvent, plus économiques.

Pourquoi carrelage et peinture montrent leurs limites dans la salle de bain

Le carrelage reste pratique, mais ses défauts sautent aux yeux : quadrillage omniprésent, joints qui noircissent avec l’humidité, entretien à la brosse à dents pour déloger calcaire et moisissures. Dans les petites salles de bain où on manque d’espace, ces lignes cassent aussi la perspective et rétrécissent visuellement la pièce.

La peinture sur carrelage semble plus simple, pourtant le support émaillé, très lisse, accroche mal. Sans produit adapté ni primaire d’accrochage, la peinture marque au doigt, se raye à l’éponge et peut se décoller par plaques, surtout sous l’eau ou sur les sols. Même bien réalisée, sa durée de vie tourne autour de cinq ans, avec dégraissage minutieux, ponçage, primaire spécial supports lisses, temps de séchage d’au moins 24 heures entre les couches et remise en eau très retardée.

La salle de bain sans carrelage, nouvelle esthétique continue

Les architectes voient désormais la salle de bain comme une pièce à part entière, dans la continuité de la chambre. On cherche une décoration plus continue, mieux intégrée au reste de la maison, avec des surfaces sans joints qui agrandissent visuellement la pièce et créent une ambiance zen, presque hôtel de spa.

Dans ce mouvement, le microbéton s’est imposé : plus résistant que le béton ciré, plus étanche grâce à la résine qu’il contient, il offre une peau uniforme sur murs et sols, sans couper la pièce par des lignes. « Le concept de salle de bains sans carrelage n’est pas une tendance éphémère », avance Anna Maria Bazon, citée par Arquitectura y Diseno. Le carrelage reste utile dans des espaces très petits, très humides ou trop peu lumineux, souvent en grands carreaux d’un mètre par trois pour limiter les joints.

Panneaux muraux et plaques PVC : plus beau que le carrelage, souvent pour moins cher

Pour un chantier rapide, les panneaux muraux composites aspect béton ciré changent la donne. Ces plaques de 3 à 5 mm d’épaisseur se posent directement sur l’ancien carrelage, sans démolition, en masquant les joints. Elles se découpent au cutter ou à la scie sauteuse, se collent avec une colle polymère étanche et s’emboîtent par rainure et languette ou bord à bord. Le rendu imite le béton ciré, sans ses contraintes : pas besoin d’artisan spécialisé, pas de risque de microfissures ni de traitement hydrofuge à refaire. Un vrai béton ciré professionnel coûte 100 à 150 euros le mètre carré ; avec ces panneaux, le prix est divisé par deux, voire par trois, surtout en pose soi-même.

Autre solution maline, les plaques PVC murales se collent elles aussi sur le carrelage existant, sans refaire les joints. Résistantes à l’eau, à l’humidité et aux rayures, elles conviennent bien aux zones de douche ou aux supports abîmés. Un relooking complet peut tourner autour de 200 euros en combinant peinture des parties saines, plaques PVC et quelques accessoires déco. En pratique, on peut retenir :

panneaux composites pour un esprit spa minéral avec budget maîtrisé ;

microbéton pour un projet d’architecte très haut de gamme ;

plaques PVC pour les petits budgets ou les zones très sollicitées.