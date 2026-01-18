Salon terne après les fêtes : ce duo de tables basses BUT à -76 % le relooke pour moins de 90 € en promo limitée

Janvier commence à peine, les guirlandes sont rangées et, soudain, le salon paraît un peu nu. Le canapé semble moins séduisant, la lumière d’hiver assombrit tout, mais l’idée de repeindre les murs ou de changer l’ensemble du mobilier décourage vite. Pourtant, une seule pièce bien choisie peut donner l’illusion d’un tout nouveau décor.

Les budgets restent serrés après les fêtes, ce qui freine les envies de renouveau. C’est là que le lot de tables basses rondes BUT à 90 € devient intéressant : deux modèles gigognes look marbre blanc et pieds dorés, affichés 89,98 € au lieu de 399,98 €, soit 76 % de remise. Reste à les utiliser intelligemment pour transformer le salon.

Le bon plan BUT qui métamorphose le salon pour moins de 90 €

Chez BUT, le modèle OKWISH coche toutes les cases du bon plan déco de début d’année. Ce set de deux tables basses gigognes rondes passe de 399,98 € à 89,98 €, réduction de 76 % valable jusqu’au 3 février 2026, selon les stocks. Pour moins de 90 €, on remplace une table banale par un duo qui capte immédiatement le regard.

Leur design joue le chic accessible : plateau en MDF avec placage effet marbre blanc posé sur des pieds en métal doré. La grande table mesure 80 x 80 x 45 cm, la petite 60 x 60 x 33,5 cm. Ensemble, elles créent au centre du salon un îlot convivial, lumineux, inspiré des modèles de designers bien plus chers.

Des tables basses rondes pour gagner de la place et rythmer le quotidien

La forme ronde évite les angles qui accrochent et facilite la circulation autour du canapé, surtout dans un petit salon ou un studio. Là où une table rectangulaire coupe les passages, ce duo allège visuellement la pièce. Au quotidien, la petite se glisse sous la grande, ce qui libère le sol et donne une impression d’espace plus aéré.

Quand arrivent apéritif entre amis, plateau télé ou soirée jeux, il suffit de sortir complètement les deux éléments pour presque doubler la surface de pose. L’une accueille verres et snacks, l’autre télécommande, ordinateur de télétravail ponctuel ou encore les jeux. Cette modularité permet au salon de suivre le rythme des journées sans paraître saturé.

Mise en scène : trois ambiances pour relooker son salon avec OKWISH

Pour obtenir l’effet relooking, tout se joue dans la mise en scène. Dans un petit salon, la grande table se place devant le canapé, la petite à moitié rentrée dessous, prête à glisser vers un fauteuil. Un tapis graphique ou à poils ras dans des tons neutres fait ressortir le doré, tandis que quelques livres, une bougie et une plante verte sur le plateau inférieur apportent du relief et un côté page de magazine.