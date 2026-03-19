Si l’un de ces 3 loisirs remplit vos soirées, ce que cela révèle sur votre cerveau va vous surprendre

Lecture passionnée, musique, jeux stratégiques : ces loisirs qui rendent plus intelligent intéressent de près les neuroscientifiques. Que révèlent-ils vraiment de votre façon de penser ?

Un roman qu’on dévore tard le soir, un morceau qu’on répète, une partie d’échecs qui fait oublier l’heure… Ces moments semblent de simples détentes. Quand l’un de ces trois loisirs occupe une grande place dans votre vie, il décrit une façon de penser plus fine qu’un simple score de QI.

Des études montrent que la lecture approfondie, la pratique musicale et les jeux stratégiques ne se contentent pas de passer le temps : ils changent notre façon de retenir les informations, de gérer nos émotions et de résoudre des problèmes. Certaines études suggèrent qu’ils rendent le cerveau plus souple. De quoi se demander ce que vos loisirs disent de vous.

Loisirs qui rendent plus intelligent : ce que révèlent vos soirées

Des études rappellent que le choix de nos loisirs n’est pas neutre : il influe sur nos capacités intellectuelles. Musique, romans et jeux de réflexion stimulent la mémoire de travail, l’attention et la créativité. Un article de vulgarisation décrit comment un passe‑temps minutieux finit par renforcer les connexions entre zones du cerveau.

Jouer d’un instrument, suivre une intrigue complexe ou anticiper les coups d’un adversaire impose de traiter plusieurs informations à la fois. Ce genre d’entraînement crée peu à peu une réserve cognitive, utile pour freiner le vieillissement mental, surtout chez les seniors en bonne santé évoqués par certains auteurs.

Lecture et musique : deux loisirs qui nourrissent l’intelligence sociale

La lecture approfondie fait plus qu’enrichir la culture : elle améliore le vocabulaire, le français et entretient la curiosité, selon des psychologues. En 2013, des chercheurs ont montré que la lecture de fictions aide à comprendre les états mentaux des autres. « Souvent, l’esprit des personnages est dépeint de manière vague, sans beaucoup de détails, et nous sommes contraints de combler les lacunes pour comprendre leurs intentions et leurs motivations », explique David Comer Kidd à Scientific American.

La musique agit comme une gymnastique pour le cerveau. Jouer d’un instrument demande mémoire, attention et reconnaissance des formes. Une analyse de 2016 rapporte : « De manière générale, il semble que la formation musicale soit associée à des effets bénéfiques, parfois limités au domaine auditif, sur diverses fonctions cognitives, allant du contrôle exécutif à la créativité, écrivent les chercheurs. Nous concluons que la pratique musicale peut constituer un entraînement cognitif utile pour favoriser l’amélioration des capacités cognitives. »

Jeux stratégiques : quand jouer révèle une pensée ultra‑logique

Les jeux d’échecs, les puzzles ou les jeux vidéo de stratégie sont souvent vus comme de simples distractions. Des chercheurs soulignent pourtant qu’ils participent au développement intellectuel. En 2024, des chercheurs ont montré qu’ils améliorent attention, temps de réaction et mémoire : « Les jeux stratégiques ont le potentiel de modifier, voire de développer, certaines fonctions cognitives telles que l’attention, la réaction et la mémoire, et peuvent être considérés comme des outils pour améliorer les capacités cognitives », écrivent les chercheurs.

Vos soirées révèlent quel type d’intelligence domine chez vous :

Lecture de fiction : sens des émotions, empathie et vocabulaire riche, marque d’une intelligence sociale développée.

de fiction : sens des émotions, empathie et vocabulaire riche, marque d’une développée. Pratique musicale : mémoire solide, coordination fine et créativité, pour un cerveau particulièrement adaptable.

: mémoire solide, coordination fine et créativité, pour un cerveau particulièrement adaptable. Jeux stratégiques : goût pour la planification, résolution rapide de problèmes et attention de haut niveau.