Soldes jardin : ces meubles, serres et décos bradés jusqu'à -80 % en janvier, à saisir avant rupture

Depuis la fenêtre du salon, le jardin ressemble encore à une carte postale grisâtre : chaises rangées, parasol plié, plantes en pause. On se dit souvent que l’on verra tout cela "plus tard", quand le printemps reviendra. Sauf que les meilleures affaires se jouent maintenant. En plein cœur de l’hiver, les rayons se vident… en prix, pas en produits.

Entre début janvier et la mi‑février, les soldes d'hiver font chuter discrètement les prix du mobilier de jardin, parfois jusqu'à 40 voire 50 % de réduction, et certains déstockages montent même à 80 %. Pendant que tout le monde se concentre sur les plaids et les doudounes, les vraies pépites attendent dehors. Salons complets, tonnelles, serres et déco passent en mode mini‑prix… avant de disparaître.

Bons plans jardin d'hiver : pourquoi janvier est le mois le plus intéressant

En plein hiver, les enseignes doivent vider leurs réserves de chaises, tables et salons pour accueillir les collections de printemps. Comme les rayons jardin sont presque déserts, les rabais deviennent spectaculaires : 40 à 50 % sur de nombreux ensembles, avec des déstockages qui peuvent grimper jusqu'à 80 %. Des salons de jardin complets tombent ainsi autour de 119 €, quand des chaises se trouvent à 8,99 € pendant les promotions les plus agressives.

Les plus gros volumes sont les mieux bradés : grandes tables familiales, ensembles repas, mais aussi tonnelles et pergolas. Une tonnelle correcte descend vers 99 €, certaines pergolas débutent autour de 549 € pendant les soldes. Plusieurs modèles de marques déco très recherchées voient leur prix divisé par deux. En misant sur des lignes sobres et des teintes sable, terracotta ou vert sauge, le jardin reste élégant sans se démoder.

Deals jardin à saisir avant rupture : mobilier, serres et potager

Les articles les plus désirés s’envolent toujours les premiers : fauteuils suspendus, bains de soleil confortables, grands parasols, salons modulables pour accueillir famille et amis. Attendre avril signifie souvent composer avec des coloris restants ou des formats bancals, alors que les best‑sellers sont déjà introuvables. En commandant en hiver, le mobilier arrive en février, on le monte tranquillement, on l’imperméabilise si besoin et la terrasse est prête dès les premiers rayons.

Les bons plans ne concernent pas que le farniente. Côté potager, une serre à tomates pliable peut par exemple passer à 209 € au lieu de 229 €, un tunnel de forçage rigide complet à 91,90 € au lieu de 107,50 €. Des cônes de forçage autour de 21,20 € ou une griffe sarcleuse à 20,23 €, soldée de 40 %, aident à protéger les jeunes plants tout en travaillant plus vite.

Ambiance, déco et check-list pour des bons plans durables

Pour l’ambiance, les coins affaires regroupent des décos très désirables : coq en métal, panneau mural en acier, suspensions pour boules de graisse ou demi noix de coco pour les oiseaux. Avant de payer, on vérifie dimensions, garanties, délais de livraison et on applique les codes promo de 5 à 10 % quand c’est possible.