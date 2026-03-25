Table basse en marbre : pourquoi les Français la remplacent par ce bois rétro inattendu dans leur salon en 2026

En 2026, de plus en plus de salons français abandonnent la table basse en marbre jugée froide et fragile. Quel bois rare et rétro s’impose au centre du séjour sans tout changer ?

Une petite phrase revient dans beaucoup de salons au moment du ménage de printemps : « J’ai viré ma table basse en marbre ». Pendant des années, ce bloc impeccablement poli trônait au milieu du séjour, symbole de chic absolu sur les photos et les réseaux.

Mais à force de vivre autour, beaucoup finissent par se lasser de cette pièce aussi belle que distante. Les matières brutes, plus proches de la nature, s’invitent au centre du salon et, parmi elles, un bois spectaculaire fait un retour étonnant : la table basse en loupe d’orme.

Pourquoi la table basse en marbre quitte le salon en 2026

Le marbre a longtemps été perçu comme le sommet du raffinement. Ses veines délicates, sa surface glacée et ses reflets impeccables donnaient l’impression d’un salon tiré d’un magazine. Au quotidien, l’expérience est moins confortable : contact glacial, lumière crue qui accentue la froideur, impression de pièce un peu figée, presque muséale.

La moindre tache de café, de vin ou de citron demande une vigilance constante. Pour une vie de famille animée ou des apéros improvisés, cette fragilité finit par user. Même constat pour le terrazzo ou les résines ultra-laquées, jugées trop lisses. Les envies actuelles vont vers le slow design : des intérieurs apaisants, moins vitrines, où les traces du temps deviennent un charme plutôt qu’un stress.

La table basse en loupe d’orme, nouvelle star chaleureuse du salon

La loupe d’orme désigne une excroissance rare de l’arbre, dont le bois présente des motifs tourbillonnants et irréguliers. Sur un plateau de table basse, ce veinage presque psychédélique rappelle le marbre visuellement, tout en offrant la chaleur d’un bois précieux. La maladie de l’orme qui a décimé de nombreux arbres en Europe rend ce matériau encore plus recherché.

Icône des années 70 et 80, la table basse en loupe d’orme revient en force en 2026, portée par le goût du rétro chic. Certaines pièces vintage signées, par exemple chez Roche Bobois, peuvent atteindre autour de 5 880 € (soit environ 6 350 € ajustés pour l’inflation actuelle). Sur le marché de la seconde main, des modèles non signés se négocient souvent entre 400 et 700 € sur Leboncoin ou Selency, selon l’état et la qualité du placage.

Comment adopter la table basse en loupe d’orme sans alourdir la déco

Pour que cette pièce forte ne domine pas tout, mieux vaut choisir une table basse en marbre remplacée par un modèle assez bas et trapu, qui laisse circuler le regard. Un grand tapis texturé mais clair sous le meuble éclaire les teintes profondes du bois. Autour, un canapé aux lignes simples en lin ou coton écru, des fauteuils sur piétement fin et un plateau peu chargé gardent le salon léger.

La loupe d’orme se marie bien avec un canapé brun chocolat, un fauteuil en cuir patiné, quelques touches de chrome et une lampe champignon, pour un clin d’œil seventies sans caricature. Inutile de changer tout le mobilier : une seule table basse en loupe d’orme suffit à réchauffer l’atmosphère et à transformer le salon en refuge vivant, prêt à encaisser le quotidien sans perdre son allure.