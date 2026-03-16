Télétravail : ce fauteuil Conforama en promo à 169 € change tout, mais il n’est utile que dans un cas précis

Entre réunions vidéo à rallonge et chaise de cuisine, de plus en plus de télétravailleurs cherchent enfin un vrai fauteuil. La promo du fauteuil de bureau Marky chez Conforama à 169,99 € promet de changer le confort à la maison, mais pour qui vraiment ?

Le télétravail a installé beaucoup de bureaux improvisés sur des tables de cuisine, avec une chaise qui « fait l’affaire » au début puis finit par tirer dans le bas du dos. Au fil des visios, la concentration s’émiette, les petites douleurs s’accumulent et la journée devient une suite de micro-inconforts.

Dans ce contexte où l’on passe plusieurs heures assis chaque jour, investir dans un vrai siège devient presque aussi important qu’un bon ordinateur. Entre les chaises design à plus de 300 € et les modèles d’entrée de gamme, le fauteuil de bureau Marky de Conforama, actuellement affiché à 169,99 € au lieu de 229,99 €, se glisse comme un compromis intriguant.

Pourquoi le fauteuil de bureau Marky Conforama change le quotidien en télétravail

Pour beaucoup de salariés à domicile, ce qui manque vraiment, c’est « un vrai fauteuil », comme le formule Trucmania. Non pas un objet déco de plus, mais un siège pensé pour tenir plusieurs heures sans y réfléchir : on s’assoit, le dos reste soutenu, les épaules ne se crispent pas et l’on arrête de se lever toutes les dix minutes pour se soulager.

Côté look, le Marky reste discret : un revêtement en tissu gris, une structure métal, un format compact qui trouve sa place aussi bien dans un coin de salon que dans une petite pièce dédiée. Sa promesse tient surtout à l’ergonomie de base : assise profonde, mousse densité 22 kg/m³ et courbure du dossier conçue pour accompagner le bas du dos.

Prix, réglages et fiche technique : ce que vaut vraiment le Marky à 169,99 €

Habituellement vendu autour de 229,99 €, ce fauteuil de bureau tombe à 169,99 € chez Conforama, soit environ 27 % de remise selon les magasins. Il affiche environ 3,8 sur 5 pour une soixantaine d’avis, un profil de produit jugé confortable mais sans gros réglages supplémentaires.

Sous l’assise, un vérin pneumatique permet une assise réglable en hauteur en quelques secondes, le point clé pour avoir les pieds bien à plat. Le dossier reste fixe, tout comme les accoudoirs, mais le fauteuil intègre un soutien lombaire et une assise d’environ 61 cm sur 72,5 cm de profondeur, suffisante pour se sentir stable.

Confort réel et limites : pour quel télétravailleur le Marky fait la différence

Au quotidien, la combinaison du tissu, de la mousse ferme et de l’assise profonde se traduit par moins de petits ajustements permanents. On ne glisse pas vers l’avant, on se cale mieux au fond du siège et le soutien lombaire aide à garder une courbure naturelle du bas du dos.

Ses limites restent claires : pas de dossier réglable, pas d’accoudoirs ajustables, ce qui frustrera les grands gabarits ou ceux qui enchaînent de très longues journées assis. Le Marky vise plutôt le télétravail régulier, pour deux ou trois jours par semaine, quand on veut quitter la chaise de salle à manger sans dépasser les 200 €.