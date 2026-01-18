Voici la perceuse sans fil en promo chez Castorama que tous les bricoleurs regretteront d’avoir ratée cet hiver

Janvier bien entamé, la déco de Noël rangée, il reste souvent un détail qui coince : ces trous à faire, ces étagères à fixer. On sort la vieille perceuse, la rallonge, on peste parce que ça manque de puissance ou qu'il n'y a pas de prise au bon endroit.

Pourtant, avec la bonne perceuse sans fil, la plupart des travaux maison deviennent routiniers. L'idée : un seul outil, assez musclé pour le bois, le métal et un mur porteur, mais compact et abordable. En ce moment, un modèle 18 V à percussion vendu en kit complet autour de 95 € chez Castorama sort nettement du lot.

Pourquoi une bonne perceuse sans fil change vraiment vos travaux à la maison

Une perceuse sans fil moderne règle un problème simple : on ne réfléchit plus à la prise la plus proche. Du grenier au jardin, on perce, on visse, on démonte sans traîner un câble derrière soi. Pour une famille, avoir la meilleure perceuse sans fil pour la maison, c'est pouvoir installer un dressing, une bibliothèque ou une cabane sans logistique compliquée.

Pour couvrir 90 % des besoins, la bonne formule reste un moteur 18 V, un vrai couple et une fonction percussion. Un couple de 50 Nm permet de visser dans des bastaings, tandis qu'une cadence de 25 500 coups par minute suffit pour percer la brique ou le béton. C'est ce que propose la plate-forme Stanley Fatmax V20.

Stanley Fatmax V20 SFMCD711D22 : la perceuse "couteau suisse" en promo chez Castorama

La perceuse-visseuse à percussion Stanley Fatmax SFMCD711D22 est un modèle 18 V sans fil qui mise sur cette polyvalence. Ses deux vitesses mécaniques, 0 à 350 puis 0 à 1500 tours par minute, autorisent un vissage maîtrisé comme un perçage rapide. Elle accepte des diamètres jusqu'à 35 mm dans le bois et 13 mm dans le métal ou le béton, avec un mandrin métal 13 mm serrable d'une seule main.

Côté confort, le design compact aux angles arrondis, le revêtement soft grip intégral et l'éclairage LED limitent la fatigue, même bras levés ou dans un placard sombre. Le kit s'appuie sur deux batteries Lithium-Ion V20 de 18 V 2 Ah, à cellules Samsung 18650, sans effet mémoire. L'indicateur de charge évite les surprises et l'on alterne simplement : l'une au travail, l'autre sur le chargeur rapide, dans la mallette prête à suivre partout.

Un bon plan soldes d'hiver à moins de 100 € pour vos projets 2026

Ce qui rend l'offre actuelle difficile à ignorer, c'est son positionnement prix. Pendant les soldes d'hiver, Castorama fait passer cette perceuse à percussion sans fil de 136,92 € à très exactement 95,14 € ; soit plus de 40 € économisés d'un coup. La promotion court jusqu'au 3 février 2026, dans la limite des stocks disponibles, ce qui donne une fenêtre serrée pour s'équiper en dessous de la barre symbolique des 100 €.