Voici les micro-changements quotidiens de celles qui gardent un cerveau 20 ans plus jeune après 70 ans

À 70 ans, certaines gardent une mémoire vive et un cerveau presque intact. Leur secret tient à quelques habitudes quotidiennes subtiles que la science commence à éclairer.

On a toutes cette collègue ou cette tante de 70 ans qui se souvient des prénoms, gère trois conversations à la fois et apprend encore une appli mieux que les plus jeunes. Derrière cette impression de « cerveau qui ne vieillit pas », il n’y a pas forcément des gènes miracles, mais une série de petits gestes répétés chaque jour.

Les recherches sur le vieillissement cérébral montrent que les personnes qui conservent un esprit vif misent sur des habitudes quotidiennes simples, ajustées par petites touches plutôt que par grands bouleversements. Le neuropsychologue Louis Bherer le résume ainsi : « Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau ». Autrement dit, celles qui prennent soin de leur corps par de subtils ajustements gardent souvent un cerveau jeune plus longtemps.

Bouger un peu plus, mais sans se compliquer la vie

Dans ses travaux sur la démence, Louis Bherer observe que les changements les plus efficaces sont aussi les plus réalisables : marche rapide, petit jogging, renforcement musculaire léger, yoga. L’idée n’est pas de se lancer dans un marathon, mais d’insérer 10 à 20 minutes de mouvement dans la journée : descendre du bus un arrêt plus tôt, faire les courses à pied, dérouler un tapis de yoga devant la télé.

Un médecin de Harvard, Howard E. LeWine, explique que l’activité physique augmente le volume des zones du cerveau liées à la mémoire et agit sur des leviers clés comme le stress et le sommeil. Un corps qui bouge mieux s’endort plus facilement, récupère mieux, et le cerveau suit. Marcher d’un pas vif, tenir en équilibre, monter les escaliers : ces gestes simples entretiennent aussi l’équilibre et la mobilité, souvent en berne avec l’âge.

Sommeil, eau, lumière : les alliés discrets des neurones

Une légère déshydratation suffit à brouiller la mémoire et l’attention. Un réflexe très courant chez ceux qui gardent les idées claires consiste à boire un grand verre d’eau dès le réveil. Autre tweak basique : s’exposer à la lumière du jour le matin, ne serait-ce que 5 à 10 minutes à la fenêtre ou en marchant jusqu’au métro. Cette lumière recale l’horloge interne et prépare le cerveau à être plus alerte.

Côté nuit, plusieurs études associent un sommeil inférieur à 6 heures régulières à un risque plus élevé de troubles cognitifs, alors que viser au moins 7 heures protège la mémoire. Beaucoup de « cerveaux jeunes » ont instauré une heure tampon avant de dormir : pas d’écrans, une douche tiède, quelques étirements doux ou quelques pages de lecture. La nuit, le cerveau trie et consolide les souvenirs de la journée ; le priver de cette fenêtre, c’est l’empêcher de faire son travail.

Petits défis pour les neurones, grandes différences avec l’âge

Les personnes qui vieillissent bien intellectuellement entretiennent aussi leur réserve cognitive. Elles gardent l’habitude d’apprendre : dix minutes par jour sur une langue avec une appli, un instrument sorti régulièrement, des mots croisés ou un sudoku dans le bus. Des travaux relayés par Harvard montrent que cette stimulation régulière, tout comme l’usage courant de l’ordinateur, s’associe à un déclin plus lent des capacités.

D’autres ajustements se glissent dans la routine : quelques minutes de marche après les repas pour lisser la glycémie, une assiette un peu plus méditerranéenne (plus de légumes et d’huile d’olive, un peu moins de produits ultra-transformés), un brossage de dents soigneux avec fil dentaire, car certaines bactéries buccales sont liées à la démence. Pris isolément, ces gestes semblent minuscules ; cumulés sur des années, ils dessinent le profil de celles qui, à 65 ans, ont encore un cerveau qui pense comme à 45.