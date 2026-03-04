Volets roulants sales : arrêtez le Karcher, ces 3 ingrédients du placard les gardent nickel des mois

Entre pluie, pollution et calcaire, vos volets roulants en PVC et aluminium se ternissent à vue d’œil. Un simple mélange maison promet de les garder éclatants pendant des mois, à condition de l’utiliser d’une façon bien précise.

Au retour des beaux jours, beaucoup redécouvrent leurs façades… et leurs volets roulants noircis par la pluie, la poussière et la pollution. On pense alors à sortir les gros produits décapants, voire le nettoyeur haute pression, avec parfois de mauvaises surprises sur le long terme.

Pour des volets roulants en PVC ou en aluminium, souvent fragilisés par les produits agressifs, il existe pourtant une solution étonnamment simple. Un mélange maison préparé avec trois ingrédients du placard nettoie, fait briller et laisse une protection qui garde les volets impeccables pendant des mois.

Pourquoi vos volets PVC et aluminium s’encrassent aussi vite

Au fil des saisons, les lames accumulent projections de pluie chargée de calcaire, suie de chauffage, particules de pollution et poussières portées par le vent. Au printemps, l’humidité et la proximité des végétaux favorisent aussi de petits dépôts verts qui ternissent encore plus l’alu laqué ou le PVC.

Face à cette crasse incrustée, beaucoup utilisent décapants puissants, eau de Javel ou nettoyeur haute pression. Ces solutions attaquent les joints, fragilisent le coffre, peuvent provoquer un jaunissement prématuré du PVC et restent coûteuses comme polluantes. D’où l’intérêt d’une recette douce, efficace et respectueuse des matériaux.

Le mélange eau tiède, savon noir et vinaigre blanc qui fait des miracles

La recette tient en trois produits très courants : 5 litres d’eau tiède, 2 cuillères à soupe de savon noir liquide et 1 verre de vinaigre blanc. L’eau tiède sert de base neutre, sans choc thermique sur les lames. Le savon noir, riche en huiles végétales, offre un pouvoir dégraissant remarquable sur suie, pollution et traces grasses. Le vinaigre blanc agit comme un détartrant doux, efface les marques d’eau séchée et ravive la brillance. Le tout est économique, biodégradable et parfaitement adapté aux menuiseries modernes.

Avant d’attaquer, un rapide dépoussiérage à sec retire toiles d’araignée et saletés libres. Ensuite, on imbibe généreusement une éponge non abrasive ou un chiffon en microfibre de ce mélange tiède, puis on nettoie du haut vers le bas, en passant bien sur les lames et dans les coulisses. Il vaut mieux laisser agir quelques minutes sans que la solution ne sèche complètement. Un rinçage léger à l’eau claire ou avec une éponge propre suffit, afin de ne pas enlever totalement le film protecteur laissé par le savon noir. Pas de brosse dure, ni de nettoyeur haute pression.

Un bouclier déperlant pour espacer les nettoyages

Une fois sec, le mélange laisse sur le PVC ou l’aluminium un film lipidique presque invisible. Cette pellicule rend la surface légèrement hydrophobe : à la prochaine averse, l’eau perle, glisse et emporte au passage poussières, pollens et petits dépôts au lieu de sécher en laissant des traces blanches. Les volets restent propres bien plus longtemps, avec un effet quasi autonettoyant pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon l’exposition.

En adoptant cette routine deux fois par an, au printemps et à l’automne, les volets résistent mieux à l’humidité, aux UV et aux salissures. Les séances de grand ménage se font plus rares et plus rapides, tout en gardant une façade soignée sans produits agressifs ni dépenses inutiles.

