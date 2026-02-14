Vos magazines gâchent votre coin cosy ? Ce meuble 2-en-1 B&M à moins de 17 € met enfin de l’ordre dans le salon

Magazines, journaux, catalogues : votre table basse disparaît sous le bazar et le salon perd en charme. Cette petite table d’appoint B&M à moins de 17 € promet de tout réorganiser avec style, sans envahir l’espace.

Des piles de magazines qui glissent du canapé, une table basse où s’entassent journaux et catalogues… En plein hiver, quand on passe ses soirées au salon, ce désordre finit par sauter aux yeux. L’espace semble encombré, même quand le ménage vient d’être fait, et l’ambiance cosy qu’on cherche tant se dilue.

Pourtant, il suffit parfois d’un seul meuble bien pensé pour tout remettre en ordre. C’est le cas de la table d’appoint range magazines vendue chez B et M, un petit meuble à moins de 17 € qui promet de dompter les revues qui traînent tout en soignant la déco. Un compromis rare à ce prix.

Magazines qui traînent : comment cette table d’appoint B et M change le salon

Le vrai problème, ce n’est pas seulement le nombre de magazines, c’est leur place. Posés à plat sur la table basse, ils créent un bloc visuel lourd et empêchent d’utiliser le plateau. En passant au rangement vertical, on libère la surface tout en gardant les lectures à portée de main, sans impression de fouillis.

La force de cette table B et M, c’est son côté 2-en-1. En haut, un plateau classique pour la tasse de café, une petite lampe ou une télécommande. En dessous, un bac en forme de « V » où les magazines se glissent debout. Ils restent visibles, faciles à attraper, mais contenus dans un espace dédié qui structure le coin salon.

Table d’appoint range magazines B et M : dimensions, prix et détails pratiques

Commercialisée sous la marque HOME COLLECTION, cette table porte la référence 522733. Elle est fabriquée en MDF, un panneau de fibres de bois de moyenne densité, assez léger pour être déplacé facilement, mais suffisamment stable pour supporter vos lectures et quelques objets déco. Ses dimensions, 50 x 32 x 40 cm, en font un format compact idéal en bout de canapé ou près d’un fauteuil.

Côté budget, la table est affichée à 16,95 € taxe incluse, bien en dessous de la barre symbolique des 20 €. À ce tarif, on parle d’un vrai petit meuble, pas d’un simple accessoire en plastique. Comme souvent chez B et M, les stocks varient selon les magasins et les arrivages : mieux vaut vérifier la disponibilité en ligne ou via le retrait type Click and Collect avant de vous déplacer.

Où placer cette table B et M et comment la styliser chez vous

Glissée entre le canapé et un mur, la table crée un coin lecture ultra-fonctionnel : magazines en bas, lampe et boisson en haut, sans gêner la circulation. Dans un petit salon ou un studio, son faible encombrement évite l’effet « mur de meubles » tout en apportant un point de rangement bien net qui apaise le regard.

Côté style, elle se prête à toutes les ambiances : on peut y poser une plante retombante, une bougie parfumée ou un petit cadre. Dans le bac, quelques beaux magazines de déco ou de mode, tranches vers le haut, deviennent presque un élément graphique. L’espace autrefois encombré se transforme alors en zone organisée et accueillante, avec un meuble discret mais vraiment malin.