Votre salon manque de charme : ce manteau de cheminée B&M à moins de 50 € crée un effet waouh cet hiver

Entre murs blancs et meuble télé sans charme, beaucoup rêvent d’un coin cheminée qui change tout sans travaux. Ce manteau de cheminée B&M à moins de 50 € promet un faux foyer au fort caractère, en quelques vis seulement.

Quand le froid s’installe, beaucoup réalisent que leur salon manque de personnalité : murs blancs, meuble télé sans charme, canapé posé au milieu comme par défaut. On rêve d’un coin cheminée digne des magazines, sauf qu’on n’a ni conduit, ni budget ni énergie pour se lancer dans de gros travaux.

Il existe pourtant une option étonnamment simple. Chez B&M, le manteau de cheminée B&M en finition bois signé Home Collection se pose contre un mur comme un meuble et coûte 49,99 € seulement. Un faux foyer, zéro maçonnerie… et un salon qui change totalement de visage.

Un manteau de cheminée B&M qui donne enfin du caractère au salon

Ce manteau de cheminée décoratif encadre une fausse ouverture, façon appartement ancien, sans feu réel. Avec ses 104 cm de largeur, 100 cm de hauteur et seulement 17 cm de profondeur, il crée un point focal net sur un mur vide. Le panneau de particules à fini bois réchauffe aussitôt l’atmosphère.

Posé sous un miroir ou entre deux fenêtres, il structure le regard et donne du relief au salon. Un simple mur blanc se transforme en coin cheminée où l’on a envie de poser des cadres, une horloge, un vase de fleurs séchées. L’effet maison bourgeoise devient accessible, même dans un logement récent.

Petit prix, maxi effet : un faux foyer pour tous les salons

Affiché 49,99 € chez B&M, plus 1,50 € d’éco-participation, ce manteau reste dans la catégorie petit budget. Ses dimensions compactes lui permettent de trouver sa place derrière un canapé, au bout d’un couloir ou le long d’un mur de télé. Même dans un studio, ses 17 cm n’empiètent quasiment pas sur la circulation.

Le meuble se monte comme un kit classique, avec une simple notice. Il reste décoratif : on y pose seulement des objets légers. Pour mettre ce faux foyer en scène, quelques idées toutes simples fonctionnent très bien :

Ambiance cocooning d’hiver avec rangée de bougies et guirlande lumineuse dans le foyer ;

Style scandinave avec deux vases clairs et un cadre graphique ;

Esprit haussmannien avec grand miroir au-dessus et quelques livres empilés.

Où trouver ce manteau de cheminée fini bois chez B&M

Le modèle Manteau de cheminée fini bois est vendu dans le rayon salon sous la référence 520912. Avant d’aller en magasin, mieux vaut vérifier le stock en ligne et, si besoin, réserver via le service de Click and Collect de l’enseigne.

En cas de rupture, un manteau de cheminée OSLO, aux dimensions comparables, porte la référence 494516 pour un prix identique de 49,99 €. Quel que soit le modèle, quelques vis et un mur libre suffisent pour métamorphoser le salon.