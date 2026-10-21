Vous dormez mal ? Ces 3 ennemis cachés qui épuisent les femmes la nuit et que les hommes ignorent totalement

Vous avez tout coché sur la checklist du bon sommeil, et pourtant vos nuits restent hachées. Si vous êtes une femme, ce n’est pas une coïncidence : les études montrent que vous avez plus de risques de mal dormir qu’un homme du même âge, avec plus d’éveils nocturnes et le sentiment de ne jamais récupérer vraiment.

En France, l’insomnie chronique touche environ 19 % des femmes de 25 à 64 ans, contre autour de 10 % des hommes, et une enquête récente indique que 69 % des femmes disent avoir des problèmes de sommeil, contre 57 % des hommes. Derrière ces chiffres se cachent trois « ennemis » bien identifiés, que les hommes connaissent beaucoup moins : une vraie vulnérabilité à l’insomnie, des montagnes russes hormonales et une charge mentale qui empiète sur la nuit.

Premier ennemi : un cerveau plus vulnérable à l’insomnie

Les troubles du sommeil ne se répartissent pas équitablement entre les sexes. Les femmes ont environ 1,5 fois plus de risques de souffrir d’insomnie que les hommes. Les épisodes aigus, où l’on a du mal à s’endormir ou à rester endormie pendant quelques semaines, glissent plus facilement vers une insomnie chronique, définie par des nuits perturbées au moins trois fois par semaine pendant plus de trois mois. Elles présentent aussi un risque augmenté de 25 à 50 % de syndrome des jambes sans repos, ces fourmillements qui obligent à bouger les jambes au moment même où l’on essaie de se détendre.

À cela s’ajoute un fonctionnement biologique un peu différent. La sécrétion de mélatonine commence plus tôt chez les femmes, ce qui les rend souvent plus « du matin ». Certaines équipes estiment qu’elles auraient besoin d’environ 20 minutes de sommeil en plus chaque nuit, mais elles se lèvent et se couchent aux mêmes heures que les hommes, avec la même charge professionnelle. Résultat : un sommeil plus fragmenté, des réveils plus fréquents et, pour près d’un tiers d’entre elles, la sensation de ne presque jamais se lever vraiment reposées.

Deuxième ennemi : les hormones, du SPM à la ménopause

Le cycle menstruel s’invite aussi dans la chambre à coucher. Presque un quart des femmes de 18 à 24 ans perdent du sommeil à cause du syndrome prémenstruel, et de nombreuses études montrent une baisse de qualité de sommeil dans la phase lutéale, quand la température corporelle augmente. Pendant la grossesse puis le post-partum, les hormones, les douleurs, les mouvements du bébé et l’allaitement viennent encore fragiliser les nuits, bien avant même que l’enfant ne fasse ses dents.

Autour de la quarantaine, la périménopause change encore la donne. L’enquête Courmayeur-Opinéa, menée auprès de 1 000 Françaises de 40 à 65 ans, montre que 69 % citent bouffées de chaleur et sueurs nocturnes, 48 % des troubles du sommeil et 44 % une grande fatigue. Une autre étude, menée par l’hôpital Foch auprès de plus de 4 000 femmes, trouve que 27,3 % des femmes ménopausées présentent des troubles fréquents du sommeil, et que la périménopause double à elle seule le risque par rapport aux femmes non ménopausées. Dans la cohorte SWAN, la chercheuse Gail Greendale a aussi observé qu’à cette période, la masse grasse augmente tandis que la masse maigre recule, sans prise de poids spectaculaire, ce qui alimente l’inquiétude autour de la silhouette et les ruminations nocturnes.

Troisième ennemi : la charge mentale et un système de santé en retard

La nuit, beaucoup de femmes restent « de garde ». Un sondage de la Sleep Foundation indique que 12 % d’entre elles se réveillent pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche, soit deux fois plus que les hommes. Plus de la moitié des femmes de 25 à 44 ans ayant des enfants dorment moins de sept heures par nuit, contre 38 % des hommes dans la même situation. Santé publique France rappelle que cette implication plus forte dans les tâches domestiques et familiales pèse directement sur le sommeil. Une fois la maison enfin silencieuse, les listes mentales prennent le relais : réunions du lendemain, lessives à lancer, rendez-vous médicaux à caler.

Ce vécu reste encore peu pris en compte. Les National Institutes of Health américains n’obligent les chercheurs à intégrer le sexe biologique comme variable dans les études que depuis 2016, ce qui explique en partie le retard des connaissances sur le sommeil féminin. En France, environ 17 millions de femmes de plus de 45 ans sont concernées par la ménopause, et un rapport remis par la médecin et ministre Stéphanie Rist pointait des professionnelles et professionnels souvent peu formés, incapables de proposer une prise en charge globale. L’équipe de l’hôpital Foch plaide d’ailleurs pour des consultations dédiées à cette période, qui ne se limitent pas aux cycles et aux hormones, mais abordent aussi la qualité du sommeil et la vie quotidienne.