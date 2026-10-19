Ces adeptes des jeux de société et de cartes à l’ancienne cultivent 8 habitudes que vous laissez filer sans le savoir

À l’heure où nos soirées finissent souvent devant un écran, certaines personnes continuent de miser sur les jeux de société et les cartes. Derrière ce réflexe rétro se cachent huit habitudes qui changent discrètement leur façon de vivre.

Entre deux réunions en visio et une série lancée machinalement, certaines continuent de sortir un tarot, un Scrabble ou un Uno. Ces personnes qui jouent encore aux jeux de société et aux jeux de cartes « à l’ancienne » ont l’air de juste s’amuser. En réalité, elles cultivent huit habitudes très précieuses pour le corps, le mental et le moral.

Ces habitudes tournent toutes autour d’un autre rapport au temps, aux écrans, aux autres et à soi. Les soirées belote remplacent le scroll sans fin, les rituels jeux deviennent des bulles où la pression retombe. On pense perdre du temps, elles y gagnent de la clarté, des liens solides et une étonnante énergie.

Un rythme plus lent et moins d’écrans, presque sans effort

Pendant une partie, impossible de jongler entre dix notifications : l’attention reste sur la table, les cartes, les autres. Le pédiatre Jan Bonhoeffer rappelle que « ralentir, ce n’est pas faire moins, c’est accéder à plus ». Jouer, c’est pratiquer la pleine conscience sans le vocabulaire compliqué, juste en étant vraiment présente à ce qui se passe.

Ces adeptes des jeux de cartes posent aussi des limites naturelles à leurs écrans. Une soirée belote ou tarot, ce sont deux heures où le téléphone reste dans le sac et où le cerveau décroche du défilement infini. Petit à petit, elles apprennent à apprécier le calme, les silences, le simple fait d’être là.

Liens solides, intuition fine : ce que les jeux entraînent

Autour d’un plateau de jeux de société, on ne partage pas que des points, on partage surtout du temps de qualité. Dans une commune, une après-midi jeux a réuni des élèves de primaire et des seniors ; les premiers expliquaient les règles, les seconds découvraient en riant. Pour l’élue Laurence Cano, l’idée est claire : « faire vivre les générations ensemble ».

Les parties de poker, de Loup-Garou ou même de Uno entraînent aussi une compétence oubliée : lire les visages et les silences. À force de bluffer ou de deviner, ces joueuses développent une intuition affûtée et repèrent mieux les signaux non verbaux. Elles apprennent aussi à attendre leur tour, à perdre sans drame, à encaisser la frustration sans exploser.

Cerveau entraîné, lecture régulière, décisions plus posées

Suivre des règles, anticiper les coups, adapter sa stratégie en cours de route : chaque partie est un petit atelier de logique. Une étude publiée en 2023 a d’ailleurs lié la pratique régulière des jeux de société à une meilleure capacité de raisonnement et à ce qu’on appelle l’intelligence fluide, cette faculté à gérer des situations nouvelles. Résultat, ces joueuses décident plus rarement sur un coup de tête et réfléchissent avant d’agir.

Beaucoup de ces passionnées de cartes lisent aussi régulièrement. Lecture et jeux demandent la même chose : se concentrer, suivre un fil, laisser l’imagination travailler. Plutôt que de voir le livre comme un luxe rare, elles le traitent comme une vraie hygiène mentale, au même titre que boire de l’eau. Même sans être joueuse, on peut s’inspirer de cette habitude en remplaçant dix minutes de scroll par quelques pages chaque soir.