Vous entassez vos manteaux partout ? Cette façon japonaise de les ranger libère jusqu’à 40 % de place dans votre entrée

En plein hiver, doudounes et parkas envahissent l’entrée et saturent la penderie. Une méthode japonaise pour ranger les manteaux promet pourtant un dressing méconnaissable.

Sous la barre de la penderie, les cintres plient, les doudounes s’écrasent les unes contre les autres, et l’entrée donne l’impression d’être plus petite qu’elle ne l’est. En plein hiver, de nombreux foyers français ont ce même souci : les manteaux occupent tout, du couloir au dressing.

Au Japon, où les appartements sont souvent compacts, ce casse-tête a été abordé autrement. Inspirée des placards profonds appelés oshiire et de la méthode KonMari, cette méthode japonaise pour ranger les manteaux promet jusqu’à 30 à 40 % d’espace gagné. Tout se joue dans la façon de les positionner.

Pourquoi les manteaux sur cintres étouffent votre dressing

En France, le réflexe reste de suspendre chaque veste ou manteau. Or les cintres créent un volume fixe, accentué par l’épaisseur des parkas, doudounes et manteaux en laine. La barre se sature vite, les pièces du fond deviennent invisibles et le poids finit par déformer les épaules et tirer sur les fibres.

La consultante Marie Kondo rappelle que « C’est une manière de ne conserver que les objets qui véhiculent une énergie positive dans votre intérieur », citée par Univers du Japon. Son idée : trier par catégorie, puis adapter le rangement pour voir chaque pièce d’un seul coup d’œil, ce que des spécialistes comme Vanesa Travieso appliquent désormais aux manteaux.

Le pliage vertical, cœur de la méthode japonaise pour les manteaux

Au Japon, on préfère souvent plier les vêtements et les stocker à l’horizontale. Les manteaux sont traités comme des pulls : posés à plat, pliés, puis rangés debout comme des livres. Face aux réactions du type « Plier une doudoune ? Impossible ! », les experts rappellent que ce pliage respecte mieux la matière qu’un cintre surchargé.

Le geste de base reste simple : poser le manteau à plat, fermer zip et boutons, rabattre les manches vers l’intérieur, puis plier en deux ou trois pour obtenir un bloc compact qui tient debout. Pour les doudounes, Vanesa Travieso conseille de les rouler « comme un petit rouleau », explique-t-elle dans le magazine El Mueble cité par Le Journal de la Maison, en les roulant depuis le bas et depuis le col avant d’emboîter les deux parties et de les ranger en boîte ou tiroir.

Quels manteaux plier, lesquels garder sur cintre pour un gain de place maximal

Tous les manteaux ne réagissent pas pareil à ce pliage vertical : on plie les pièces souples et on suspend celles qui gardent une forme rigide.

À plier : doudounes, parkas, anoraks de ski, manteaux en laine souple, trenchs fluides.

À suspendre : vestes de costume, blazers structurés, manteaux avec épaulettes rigides et cuirs raides, à protéger dans une housse pour « ne pas prendre la poussière », ajoute Vanesa Travieso.

En regroupant tous vos manteaux au même endroit, en ne gardant que ceux que vous portez vraiment puis en les pliant quand c’est possible, le dressing change de visage. Marie Kondo résume ce tri par « Surtout, ne conservez pas les choses juste au cas où ». Une fois les pièces sélectionnées, remplacer une partie de la barre de penderie par une ou deux étagères permet souvent de récupérer jusqu’à 40 % de volume utile. On gagne un gain de place net et un placard plus lisible où chaque manteau se repère en un regard.