Vous gâchez votre cuisine sans le savoir : arrêtez de « faire cuisine » et appliquez cette règle déco canon

Avez-vous déjà eu ce petit choc en entrant dans votre cuisine un matin d'hiver, une fois les décorations de Noël rangées ? Sans les guirlandes, la pièce apparaît pour ce qu'elle est vraiment : fonctionnelle, impeccable… mais souvent un peu froide.

En 2026, alors que l'on rêve d'un intérieur refuge, les architectes d'intérieur proposent une rupture nette : arrêter de penser la cuisine comme une zone technique. Dès qu'on cesse de "faire cuisine" au sens strict, la pièce peut enfin devenir canon. Intrigant, non ?

Quand la cuisine pièce à vivre remplace la cuisine-laboratoire

Longtemps, tout a été organisé autour du triangle d'activité lavage-cuisson-froid, comme si la cuisine n'était qu'un laboratoire où l'efficacité prime. Sauf qu'on y télétravaille, on y aide aux devoirs, on y reçoit les amis. Avec les cuisines ouvertes, elle se voit aussi depuis le salon, voire dès l'entrée.

Le designer espagnol Miguel Gómez rappelle qu'une cuisine visible dès le seuil devient la carte de visite de la maison. Face à ce type de plan très ouvert, il conseille de commencer par un meuble précis : "Dans ce cas, le premier élément que nous devrions placer est le bar", explique-t-il, cité par Trendencias. Placé en îlot ou en péninsule, il filtre la vue, masque l'évier et crée un coin social avec quelques tabourets.

Objets de salon, lumières douces : arrêter de tout miser sur l'utile

Pour en finir avec l'ambiance clinique, la règle des pros est d'hybrider la cuisine avec le salon. On pose des lampes à poser directement sur le plan de travail ou les étagères, une petite lampe champignon en verre opalin, un grand cadre ou des photos d'art, voire un miroir trumeau qui renvoie la lumière et agrandit la pièce.

Dès qu'un coin se libère, un petit fauteuil en velours côtelé, un guéridon et quelques livres remplacent un meuble de rangement froid. Au sol, un tapis persan ou un kilim lavable réchauffe le carrelage. Des rideaux en lin lavé ou en gaze de coton, des accessoires en bois massif, céramique brute ou travertin apportent une douceur très salon.

Cacher le technique, choisir un seul appareil star

Le secret d'une cuisine vraiment habitable tient souvent au tri visuel. Le grille-pain basique, le robot massif, les bouteilles d'huile passent dans les rangements fermés ; sur le plan de travail ne restent qu'une belle planche, un vase, une lampe, peut-être la façade ultra épurée du bar. La fonction se fait discrète, l'atmosphère de cuisine pièce à vivre prend le dessus.

Pour l'électroménager, l'astuce est de garder sur le plan de travail un seul appareil 6-en-1 et de ranger le reste dans les placards. Les avis relayés par Biba disent : "la cuisson est rapide et uniforme", l'appareil "ne prend pas beaucoup de place" et reste "du plus bel effet sur le plan de travail", certains écrivant : "Je ne peux plus m'en passer ! C'est mon meilleur achat de l'année" ou encore "je l'utilise presque tous les jours" ; une utilisatrice raconte s'être séparée "de son four grille-pain pas très esthétique et de sa friteuse à air géante", un autre souligne qu'il "prend moins de place que le grille-pain et la friteuse à air" et plusieurs assurent qu'il "a changé leur façon de manger".