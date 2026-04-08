Vous vous dites « difficile à table » ? Ce simple mot vous fait peut-être ignorer les limites de votre corps

De nombreux adultes se disent encore « difficiles à table », traînant honte et malaise à chaque repas. Et si ces refus marquaient surtout des limites silencieuses de leur corps ?

Une femme en pleine thérapie a raconté qu’elle n’avait senti les battements de son cœur que lorsqu’on l’a plongée dans un caisson d’isolation sensorielle. Pendant des années de troubles alimentaires, son corps n’était qu’un adversaire. Ce jour-là, elle a compris qu’il essayait surtout de lui parler. Beaucoup d’adultes qualifiés de « difficiles à table » vivent quelque chose de proche.

Se voir comme mangeur difficile adulte, c’est souvent accumuler les soupirs des proches, les plaisanteries gênantes au restaurant, la honte de laisser la moitié de son assiette. Une autrice raconte avoir cessé de se définir ainsi pour parler plutôt de préférences et de limites. En changeant quelques mots, elle a découvert un autre récit possible de son corps.

Mangeur difficile adulte : une étiquette qui colle à la peau

Dans le langage médical, on décrit le mangeur difficile comme quelqu’un qui mange peu, reste très sélectif mais garde une croissance et des bilans de santé ordinaires. Autrement dit, un profil, pas forcément une maladie. De nombreux adultes ont commencé comme enfants « petits mangeurs » ; avec l’âge, l’étiquette est restée, même quand leur corps, lui, continuait de fonctionner sans alerte particulière.

Le problème vient surtout du regard social. Dans de nombreuses familles, refuser un plat revient presque à refuser la personne qui l’a préparé. « Le langage comptait plus que ce que j’imaginais. « Difficile » est un mot tourné vers l’extérieur. Il parle de la façon dont on vous perçoit. « Limite » se tourne vers l’intérieur. Il parle de ce que vous savez », écrit une autrice dans VegOut.

Quand le mangeur difficile entend enfin les limites de son corps

Ce changement de vocabulaire ouvre une autre lecture des réactions du corps. Nausée devant certaines textures, gorge qui se serre, absence d’appétit : ces signaux ne sont pas toujours de la mauvaise volonté, ils peuvent marquer des limites du corps. Les spécialistes de l’alimentation intuitive parlent de signaux internes, la capacité à sentir faim, satiété ou dégoût avant même d’y mettre des mots.

Des études associent cette écoute fine à une meilleure relation à la nourriture et à plus de bien-être général. Quand un adulte cesse de jouer le rôle du « bon convive » et commande ce qu’il digère vraiment, il ne cherche plus à mériter sa place à table. Il vérifie plutôt la météo interne : ce plat le nourrit-il, ou bien son corps doit-il se tendre pour l’encaisser.

Apprendre à faire confiance à son intuition à table

Pour distinguer habitude, peur et intuition, une piste simple consiste à observer où le « non » se loge. S’il reste dans la tête sous forme de règles apprises, on est plutôt du côté du conditionnement. S’il se manifeste aussi par des maux de ventre, une fatigue brutale, une crispation, ce « non » ressemble davantage à une donnée physiologique que l’on peut choisir de respecter.

Ces signaux reviennent aussi avant un rendez-vous anxiogène, un projet non désiré, une relation qui ne convient plus. L’autrice de VegOut résume ce basculement intérieur ainsi : « Croire que l’inconfort était une information. Que le flinch était une donnée. Que ce que j’appelais faiblesse était en réalité la première forme, la plus basique, de savoir ce dont j’avais besoin », écrit-elle.