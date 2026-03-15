Astro love : ces 5 signes vont vivre une rencontre décisive avant le printemps, faites-vous partie des élus ?

Du 15 au 21 mars 2026, à la veille du printemps, les astres promettent un tournant amoureux à une poignée de signes astrologiques. Entre Vénus et Mars, la dernière ligne droite pourrait réserver un coup de théâtre à qui sait l’accueillir.

La semaine du 15 au 21 mars 2026, dernière avant l’arrivée du printemps, s’annonce intense pour les coeurs. Les horoscopes décrivent une période où certains signes astrologiques pourraient voir débarquer une histoire marquante, juste avant que la nature ne se réveille.

Entre les derniers effets de Vénus en Poissons et l’entrée prochaine du Soleil en Bélier, la fin de l’hiver prend des airs de coulisses romantiques. D’après l’horoscope de la semaine, cinq signes ont toutes les chances de croiser l’amour. Intriguant, non ?

Pourquoi le climat astral pousse à décider en amour

Le climat astral du moment parle de décisions plus que de rêveries. Vénus renforce l’envie de partager, Mars réveille le désir d’agir, qu’il s’agisse d’envoyer un message ou d’officialiser une histoire. L’équinoxe du 20 mars sert de ligne d’arrivée symbolique.

L’horoscope amoureux met au premier plan cinq signes : Bélier, Taureau, Lion, Vierge et Balance. Chez eux, les transits appuient sur l’accélérateur : envie de s’engager ou rencontres plus intenses.

Bélier, Taureau, Lion : trois signes prêts pour un tournant

Pour les natifs du Bélier célibataires, la semaine a des allures de nouvelle chance. L’horoscope annonce : « Les yeux rivés sur l’horizon lointain, vous vous attacherez cette semaine à construire un bonheur amoureux stable. N’oubliez pas pour autant le présent et pensez à prendre les choses comme elles viennent », commente l’horoscope du Bélier relayé par Marie Claire. Juste derrière, le Taureau tourne la page des flirts : « Si vous avez beaucoup papillonné ces derniers temps, vous aurez maintenant envie de souffler un peu et de vous fixer ».

L’envie de construire du solide se confirme pour le Taureau : « Vénus vous forcera à reconnaître que vous n’êtes pas pleinement épanoui sur le plan amoureux et à rechercher la stabilité, celle-là même que vous avez toujours juré de fuir. Tout projet d’union ou de mariage décidé ces jours-ci sera favorisé ». Pour le Lion, le coeur s’allume d’abord dans les échanges : « Pour beaucoup d’entre vous, les relations amoureuses commencées cette semaine seront plus intellectuelles que sensuelles, et il en résultera une entente profonde et durable ».

Vierge et Balance : passion, état de grâce et vigilance douce

Chez la Vierge, les planètes misent sur le feu des débuts. L’horoscope prévient : « Votre côté passionnel sera intensifié par Mars en cet aspect. Cela est certes propre à provoquer des amours hors du commun mais qui ne vous conviendront peut-être pas toujours ». Les sentiments montent vite, mais un doute peut subsister sur la compatibilité, ce qui invite à l’écoute de soi.

La Balance fait partie des chouchous du moment. Son horoscope parle d’une « Excellente phase sentimentale. La planète Vénus, celle des amours et des plaisirs sensuels, influencera heureusement la vie du coeur au cours de cette période ensoleillée. La chance et le succès dans d’autres domaines viendront étayer cet état de grâce ». Pour ces cinq signes, un message ou une invitation pris au sérieux cette semaine peut déjà ouvrir un chapitre amoureux avant le printemps.