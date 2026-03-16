Astro love : Vierge, Taureau, Lion... la semaine du 16 mars 2026 risque de tout changer pour ces couples

Entre Mercure rétrograde, Mars en Poissons et nouvelle lune du 18 mars, certains couples marchent sur un fil. Quels signes verront leur amour testé cette semaine ?

Entre un ciel encore chargé par Mercure rétrograde et l’approche du printemps, l’amour ne va pas vraiment se reposer. La semaine du 16 mars 2026 s’annonce remuante pour plusieurs couples, entre disputes à réparer et envies de nouveau départ. Les émotions montent vite, les mots dépassent parfois la pensée, et certains duos sentent bien que quelque chose est en train de bouger.

Dans cette ambiance, cinq signes se retrouvent particulièrement exposés : Vierge, Taureau, Lion, Gémeaux et Scorpion. Mars en Poissons jusqu’au 17 rend hypersensible, la nouvelle lune du 18 invite à tout remettre à plat, tandis que Mercure ne redevient direct que le 20. Autant dire que l’amour avance sur un fil.

Astro love : une semaine décisive pour les couples

Le décor planétaire donne le ton : période idéale pour clarifier, moins pour lancer des ultimatums. La nouvelle lune du 18 mars 2026 agit comme un bouton reset pour les relations, surtout si un malentendu du 15 mars a laissé des traces. Poser des intentions communes, reparler d’un sujet qui fâche avec douceur, peut transformer la tension en rapprochement.

Pour beaucoup de couples, cette semaine fonctionne comme un test de sincérité. Ce qui était évité depuis des mois remonte à la surface, parfois à travers une jalousie, une lassitude ou une bouderie. Derrière, il y a souvent un besoin simple : être rassuré, entendu, choisi à nouveau.

Vierge, Taureau, Lion : quand l’amour demande du courage

Pour la Vierge, le ton est donné : « Si vous êtes en froid avec votre conjoint ou partenaire, profitez des excellents aspects de Mercure cette semaine pour parvenir à une réconciliation », recommande l’horoscope de la Vierge, cité par marieclaire.fr. « Ayez le courage de faire le premier pas même si, pour cela, vous devez faire des excuses. » Après un week-end potentiellement électrique, tendre la main, même en rougissant un peu, peut réellement apaiser l’ambiance.

Côté Taureau, l’alerte est claire : « Ces impacts planétaires peuvent exacerber votre envie de liberté ou celle de votre conjoint », prévient l’horoscope du Taureau. « Attention à ne pas mettre votre couple en danger : mesurez ce que vous faites. Si vous savez prouver votre fidélité à l’autre, vous serez récompensé bien au-delà de vos espérances. » Sorties improvisées, messages un peu ambigus, tout se voit plus fort. Pour le Lion, c’est l’heure de crever l’abcès : « S’il y a eu des problèmes avec l’être aimé, cette période sera bien le moment de faire les premiers pas et de mettre les choses au point après un malentendu. Vous saurez trouver les mots justes et toucher le coeur de l’autre, surtout si vous décidez de sortir de votre réserve habituelle », souligne l’horoscope du Lion.

Gémeaux et Scorpion : relativiser les défauts, apaiser les nuages

Chez les Gémeaux, l’inquiétude vient surtout du mental : « Habituellement, vous appréciez votre conjoint ; mais vous serez porté cette semaine à trop vous appesantir sur ses péchés mignons. Et pourtant, la sagesse indienne dit : ‘Un diamant avec quelques défauts est préférable à une simple pierre qui n’en a pas’. Réfléchissez-y ! » L’enjeu est de ne pas laisser quelques manies effacer tout le reste, quitte à se rappeler chaque jour une qualité de l’autre.

Pour le Scorpion, le climat ressemble plus à un petit grain de sable qu’à une tempête : « Juste quelques petits cumulus dans votre Ciel conjugal à cause des dissonances neptuniennes », prévient l’horoscope du Scorpion. « Aucun souci à vous faire. Tâchez seulement de montrer un peu plus d’attention à votre conjoint ou partenaire. » Un message, une caresse, une soirée sans écran suffisent parfois à dissiper les nuages de la semaine.