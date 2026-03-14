Fin mars 2026 : ces 3 signes du zodiaque sommés de trancher entre fougue amoureuse et dépendance affective

Mi-mars agit souvent comme un miroir : on regarde ce qui s’est déjà joué, et ce qu’il reste à vivre avant de tourner la page du mois. Ce samedi 14 mars 2026, dernier avant le printemps, remet surtout la vie sentimentale au centre, entre élans passionnés et liens devenus trop lourds.

Avec Mars en Poissons, une éclipse en Vierge début mars et Vénus qui traverse le Bélier, le climat reste ultra émotionnel : on agit au ressenti, on supporte mal les demi-mesures. Trois signes, en particulier, vont devoir arbitrer entre fougue et dépendance affective pour bien finir le mois.

Fin mars 2026 : pourquoi ces trois signes astrologiques doivent clarifier leurs choix amoureux

Depuis le 2 mars 2026, Mars en Poissons colore les actions d’une forte charge affective, tandis que l’éclipse lunaire en Vierge du 3 mars a mis en lumière ce qui ne fonctionne plus dans les relations. Vénus en Bélier, entrée le 6 mars, pousse à brûler les étapes, avant une recherche de stabilité quand Vénus passera en Taureau le 30 mars. Ce virage astral crée un terrain où les choix amoureux deviennent difficiles à esquiver.

Côté Vierge, l’horoscope interpelle : « Qui dit que vous soyez obligée de subir les circonstances ? Native de la Vierge, n’agitez pas constamment votre devoir de réserve : vous connaissant, ça risque de sonner faux », explique l’horoscope publié par Marie Claire. Le texte ajoute : « L’état de dépendance ne vous ressemble pas. On parlera pourtant d’un risque de tâtonnement élevé. Vous pourriez aussi vous chercher des alibis trop souvent et aurez tendance à remettre les décisions à plus tard. Et si vous arrêtiez d’utiliser des chemins détournés ? » Puis vient la clé émotionnelle : « On dira également que si vous dominiez mieux vos émotions, vous pourriez réduire au passage cette légère tendance à culpabiliser, que générera chez vous la planète Mars en Poissons. »

Vierge et Bélier : entre dépendance affective et fougue incontrôlable

Pour le Bélier, la tension prend une tout autre forme. « Comme Vénus en Bélier sera viciée par Jupiter en Cancer, on parlera d’un mélange de fougue et de brusques variations d’humeur. Amie Bélier, vous serez parfois incontrôlable. Pourquoi ? Parce qu’un Bélier n’est plus tout à fait un vrai Bélier quand Jupiter en Cancer exacerbe sa sensibilité. » L’horoscope poursuit : « Résultat : vous vous enflammerez aussi vite que vous déchanterez et vice-versa. Ou bien vous serez à fond puis vous remettrez tout en question. Si vous êtes célibataire, vous pourriez tomber amoureuse trop rapidement puis vous rendre compte que cette relation n’est pas suffisamment sécurisante. » Le fameux ascenseur émotionnel prend alors tout son sens.

Pour ces deux signes, la fin mars 2026 ressemble à un carrefour. La Vierge, poussée à sortir d’un rôle de sauveuse, doit cesser de chercher des alibis pour ne pas décider. Le Bélier, lui, gagne à poser un délai avant toute rupture ou déclaration définitive, histoire que la flamme retrouve un minimum de sécurité affective avant d’agir.

Taureau : accueillir l’art de la surprise sans perdre votre sécurité affective

Le Taureau vit un autre type de bascule. « Requinquer vos émotions sera la mission de cette association Vénus en Poissons-Uranus en Taureau. » L’horoscope précise : « Il faut avoir l’imagination active pour susciter ces petites joies de l’existence qui font tellement plaisir. À notre avis, à ce moment-là, votre chéri.e n’en manquera pas. Ça s’appelle maîtriser l’art de la surprise et dans ce domaine-là, sa fantaisie sera parfois très touchante. » Avec Uranus qui quittera le signe en avril 2026 et l’arrivée de Vénus en Taureau le 30 mars, l’ambiance se fait plus douce, mais invite à dire clairement ce qui fait vraiment vibrer.

Le message se conclut ainsi : « Amie Taureau, imaginez ce qui vous fait le plus plaisir et vous l’aurez peut-être, car la bienveillance de votre partenaire et du destin s’allieront pour aller dans le sens de vos vœux les plus doux. On rajoutera que le langage du cœur a souvent quelque chose d’exquis quand Vénus est en Poissons. » Pour ce signe, la fin du mois ne se joue donc pas entre tout ou rien, mais entre rester dans un confort trop prévisible ou ouvrir la porte à un art de la surprise qui redonne de la couleur au quotidien amoureux.