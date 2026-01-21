Mur de verre en janvier 2026 : ces 2 signes du zodiaque risquent de ne plus rien comprendre à leur partenaire

Il y a ces soirs d'hiver où vous êtes assis à côté de l'être aimé et pourtant tout semble loin. Vous le voyez, vous lui parlez, mais quelque chose ne passe plus. Les anciens appelaient cette sensation déroutante le mystérieux mur de verre.

Nous sommes le 20 janvier 2026, en plein hiver astral, quand la lumière baisse et que chacun se replie sur soi. Ce brouillard intérieur touche surtout deux signes d'Eau très intuitifs : le Cancer et le Scorpion, qui pourraient ne plus réussir à "lire" leur partenaire. Et là, les malentendus s'enchaînent.

Le mur de verre en janvier 2026 : une barrière invisible dans le couple

Les anciens parlaient de ce mur de verre comme d'une vitre insonorisée : on voit les gestes, on devine les mots, mais l'essence du message n'arrive plus. Dans le bâtiment, tout commence par de petites fissures. Christine Leconte résume, citée par Le Figaro : "si la taille de la fissure est comprise entre 2 et 5 millimètres, elle est à surveiller. Si elle est supérieure à 5 millimètres, n'hésitez pas à prévenir votre syndic". Elle précise que "les mouvements peuvent aussi être liés à des travaux réalisés dans un immeuble mitoyen comme un ravalement qui peut entraîner son affaissement", puis rappelle : "un immeuble, c’est comme un corps humain, il évolue au gré du temps, de son environnement et de la météo". Dans un couple, ces micro-fissures deviennent silences lourds et regards fuyants.

Janvier concentre ces signaux faibles. Entre fatigue post-fêtes, lumière en berne et charge mentale, beaucoup se sentent comme un plancher qui travaille. "si le plancher ne bouge pas quand on marche, il ne faut pas s’inquiéter. Mais s’il y a un endroit qui se laisse aller, ça vaut juste la peine d’aller jeter un œil", précise Michaël Bayet, ingénieur conseil, à RTL Info. Pour les bâtiments, "un architecte est comme un médecin traitant. Il saura par exemple si l’ouverture d’un mur porteur risque de provoquer des désordres ou pas". Pour le couple, ce "plancher", ce sont les élans spontanés qui se raréfient.

Pourquoi le Cancer et le Scorpion n’arrivent plus à lire leur partenaire

Pour le Cancer, gouverné par la Lune, l'amour se vit au radar. Ce signe d'Eau ressent d'habitude l'humeur de l'autre avant même qu'il parle. Quand le mur de verre se dresse, il interprète aussitôt la distance comme un rejet définitif, se replie dans sa carapace et multiplie les "qu'est-ce qui ne va pas ?" angoissés.

Chez le Scorpion, la coupure intuitive ressemble à une perte de contrôle. Cet enquêteur du zodiaque aime tout sonder. Quand il ne sent plus son partenaire, son esprit comble le vide avec ses peurs : soupçons, jalousie, scénarios de trahison. Le mur de verre devient un miroir déformant où il projette ses démons plutôt que la réalité.

Traverser le mur de verre Cancer-Scorpion sans casser le couple

Pour ces deux signes hypersensibles, la tentation est grande de forcer le dialogue, d'exiger des explications, d'enquêter. Ce réflexe ajoute de la buée sur la vitre. Mieux vaut patienter et miser sur des gestes simples, rassurants.