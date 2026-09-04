Août au potager : ne semez plus ces légumes, ils ne donneront rien sous la chaleur, misez plutôt sur ces cultures-là

En plein mois d’août, beaucoup de semis finissent en radis creux ou salades amères. Quels légumes choisir au potager pour affronter la chaleur et préparer l’hiver ?

Au cœur d’août, le potager déborde de tomates et de courgettes, et l’on ressort volontiers les sachets de graines du printemps. Puis viennent les rangs ratés : radis filiformes, salades amères, pois qui sèchent avant même de fleurir.

Ce n’est pourtant pas votre main verte qui pose problème, mais la chaleur qui bouscule totalement le calendrier. Août est ce mois trompeur où tout semble possible alors que certains légumes ne donneront presque rien ; encore faut-il savoir lesquels.

Août au potager : un mois chaud, sec… et piégeux

En fin d’été, les journées restent longues, le soleil cogne et la terre se dessèche vite, même après un arrosage sérieux. Les jeunes semis, aux racines superficielles, subissent ce trio chaleur-lumière-manque d’eau, surtout lorsqu’il s’agit de légumes de saison fraîche.

Nous avons tous déjà semé en août comme en avril, en oubliant que durée du jour et températures ont changé. Résultat, certains légumes montent en graines, d’autres ne grossissent pas ou n’ont plus le temps de mûrir avant les premiers froids.

Feuilles de printemps qui filent.

Racines creuses ou trop piquantes.

Légumes-fruits sans fruits mûrs.

Les légumes à éviter en août sous la chaleur

Les premiers à bannir des semis d’août sont les légumes-feuilles de printemps : épinards classiques, laitues pommées, roquette, moutardes, mizuna et mélanges de jeunes pousses. Sous la chaleur, ils lancent vite une tige florale ; les feuilles durcissent, deviennent amères et perdent tout intérêt, malgré de bons arrosages. Les radis de tous les mois finissent souvent creux, fibreux et beaucoup trop piquants.

Autres faux amis d’août, les pois et les fèves. Ces légumes de saison fraîche germent mal en terre chaude et leurs fleurs chutent avant de former des gousses. Enfin, tomates, poivrons, piments, aubergines, melons, pastèques, courges et potirons semés maintenant n’auraient plus le temps de mûrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes d’hiver Abondantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En choisissant des légumes d’automne et d’hiver et en semant aux heures fraîches, sur un sol bien arrosé puis paillé, les plants s’installent sans stress malgré la chaleur résiduelle. 💡 Le petit plus : Poser aussitôt un paillage léger de paille, tonte sèche ou feuilles garde la fraîcheur et espace les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Semer en plein après-midi de canicule des légumes de printemps ou à cycle long, sans ombrage ni suivi d’arrosage.

Que cultiver en août pour un potager d’automne et d’hiver

Bonne nouvelle, août peut devenir l’allié d’un futur potager d’hiver. Sur les planches libérées, on sème mâche, épinards d’hiver, laitues et chicorées résistantes à la montée en graines, ainsi que radis et navets d’automne, de préférence en fin de journée dans une terre légèrement humide.

On en profite aussi pour repiquer poireaux et choux d’hiver, qui auront tout l’automne pour s’enraciner en profondeur. Travail aux heures fraîches, arrosage la veille du semis, ombrage léger et paillage fin : ces gestes simples limitent le stress et assurent des récoltes jusqu’en janvier.