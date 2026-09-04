Jardin : ce phénomène météo méconnu rend l'arrosage du soir catastrophique pour vos plantes cet été

En arrosant son jardin le soir en été, chaque jardinier crée sans le savoir les conditions idéales pour un ennemi invisible. Comment le point de rosée transforme-t-il une bonne intention en risque pour le potager et la pelouse ?

Les soirs d’été, on aime tant sortir l’arrosoir une fois la chaleur retombée. Le jardin brille, la terre boit en silence, et l’on se dit que l’eau s’évapore moins. Pourtant, ce geste rassurant prépare parfois une vraie nuit de cauchemar pour les plantes.

Car dans l’obscurité, l’air se refroidit, l’humidité remonte, et un acteur discret entre en scène : le point de rosée. Bien compris, ce phénomène météo explique pourquoi arroser son jardin le soir fragilise le potager, les rosiers et même la pelouse.

Arroser son jardin le soir : la fausse bonne idée des nuits d’été

On l’a tous entendu : le soir, « c’est mieux, il fait moins chaud ». Beaucoup pensent économiser l’eau et éviter les coups de soleil sur le feuillage. Le Parisien rappelle pourtant que « En été, préférez arroser le matin plutôt que le soir afin d’éviter l’humidité nocturne prolongée qui favorise les maladies cryptogamiques. »

Derrière cette phrase se cache un vrai mécanisme physique. Quand on choisit l’arrosage du soir, les feuilles déjà mouillées reçoivent en plus la rosée : « le point de rosée, un phénomène météorologique peu connu, favorise, en effet, une humidité persistante et l’apparition de champignons, nocifs pour vos végétaux », souligne Le Parisien.

Le point de rosée, ce que les jardiniers doivent regarder en premier

Le point de rosée, c’est simplement la température à laquelle l’air est tellement chargé d’eau qu’il n’arrive plus à la garder en vapeur. Dès que l’air passe en dessous, de minuscules gouttes se déposent sur l’herbe, les feuilles, les tuteurs, comme une fine pluie invisible.

Les sites de météo et certaines stations de jardin indiquent ce point de rosée. Une règle très simple issue des calculateurs spécialisés : si l’écart entre la température prévue la nuit et le point de rosée est inférieur à 2 °C, la condensation est quasi certaine et les plantes resteront longtemps trempées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En se calant sur le point de rosée, on évite de laisser les feuilles mouillées plus de 6 à 8 heures d’affilée, la durée que les champignons affectionnent. Arrosé le matin, le feuillage sèche vite et l’eau profite surtout aux racines. 💡 Le petit plus : Jeter un œil à la ligne Humidité ou Point de rosée sur l’appli météo et, en cas de nuit annoncée très humide, reporter systématiquement l’arrosage au lendemain matin sur un sol bien paillé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Programmer un arrosage par aspersion tard le soir alors que température et point de rosée sont presque identiques : cela cumule eau d’arrosage et rosée et offre au mildiou une nuit idéale.

Le bon timing pour arroser en été (et quand le soir reste possible)

Pour un jardin sain, le bon réflexe reste d’arroser tôt le matin, entre 5 h et 9 h. Le sol est encore frais, l’évaporation limitée, et le feuillage sèche vite, ce qui réduit la fenêtre d’infection des champignons comme le mildiou ou l’oïdium.

Le soir ne se défend que dans de rares cas : air très sec (température nettement supérieure au point de rosée), arrosage au goutte-à-goutte directement au pied, sol bien paillé. Mais le scénario à bannir reste l’aspersion générale vers 21 h, quand la nuit humide s’annonce déjà.