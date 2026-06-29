Canicule : ce kit Lidl à 6,99 € transforme une terrasse invivable à 38 °C, mais gare à cette erreur
À 38 °C, la terrasse devient impraticable, même sous les voiles d’ombrage. Comment ce brumisateur pergola Lidl Parkside à 6,99 € change la donne sans tout détremper ?
Quand le thermomètre affiche 38 °C, la terrasse se transforme en plaque chauffante : dalles brûlantes, air immobile, chaises qu’on abandonne au bout de dix minutes. Ventilateur d’extérieur, voiles d’ombrage… rien n’y fait vraiment, la chaleur reste collée à la peau.
C’est là qu’un voisin dégaine son brumisateur pergola Lidl et, en quelques instants, sa tonnelle ressemble à une terrasse de café en bord de mer. Ce petit kit PARKSIDE à 6,99 € promet de rafraîchir l’air et de chouchouter les plantes. Reste à comprendre comment l’adopter chez soi.
Un rideau de brume qui fait chuter la température
Le système de rafraîchissement et d’arrosage par brumisation diffuse de minuscules gouttelettes. En s’évaporant, elles absorbent la chaleur de l’air : c’est le refroidissement adiabatique. Sur une terrasse ombragée et sèche, on ressent facilement quelques degrés de moins, juste assez pour supporter la canicule.
Le kit Parkside vendu chez Lidl réunit un tuyau de 10 m, des buses en laiton orientables, un adaptateur de robinet 3/4″, des raccords et colliers. Il supporte jusqu’à 4 bar de pression et se fixe sur une pergola, une tonnelle, un store banne ou un grand parasol, sans gros bricolage.
Installer le brumisateur de pergola Lidl sans transformer tout le monde en éponge
Nous avons tous déjà tenté le tuyau percé qui détrempe tout. Ici, on trace le parcours du tuyau le long d’une poutre, on le fixe avec les colliers fournis, puis on le raccorde au tuyau d’arrosage via le système PARKSIDE Click. Ensuite, on ouvre l’eau doucement et on règle chaque buse vers le haut, légèrement vers l’extérieur.
L’erreur classique ? Orienter trop bas : convives, coussins et prises extérieures finissent trempés. Autre piège, laisser l’eau stagner des jours dans le tuyau en plein soleil. Mieux vaut purger quelques minutes avant de passer sous la brume et, en cas d’absence, vidanger le circuit. D’ailleurs, par temps de restrictions, on joue la carte sobriété avec de courtes séquences, par exemple 5 minutes de brume, 10 minutes de pause.
Un allié pour la serre, le potager… et la planète
Ce rideau d’eau ne chouchoute pas que les humains. Installé au-dessus d’un potager urbain ou dans une serre, il recrée une rosée très douce sur tomates, jeunes plants ou fleurs estivales. L’hygrométrie remonte, les feuilles ne brûlent plus et les arrosages classiques peuvent être espacés.
Sans rivaliser avec une climatisation, ce petit kit à 6,99 € rend une terrasse ombragée enfin habitable, sans électricité dédiée ni gros investissement. Avec un léger entretien des buses en laiton au vinaigre et un rangement au sec l’hiver, cette brume fine peut devenir le meilleur allié des après-midi d’été.
Sources
En bref
- 🌡️ En juin 2026, Lidl propose le brumisateur pergola Lidl Parkside à 6,99 €, pour transformer une terrasse étouffante en coin extérieur enfin supportable.
- 🛠️ Le kit de brumisation basse pression s’accroche à la pergola, se relie au robinet et ajuste ses buses en laiton pour créer une brume ultra-fine.
- 💧 Utilisé par courtes séquences, en purgeant l’eau stagnante et en orientant correctement les buses, ce système réserve quelques surprises sur la fraîcheur et les plantes.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité