Canicule : ce kit Lidl à 6,99 € transforme une terrasse invivable à 38 °C, mais gare à cette erreur

À 38 °C, la terrasse devient impraticable, même sous les voiles d’ombrage. Comment ce brumisateur pergola Lidl Parkside à 6,99 € change la donne sans tout détremper ?

Quand le thermomètre affiche 38 °C, la terrasse se transforme en plaque chauffante : dalles brûlantes, air immobile, chaises qu’on abandonne au bout de dix minutes. Ventilateur d’extérieur, voiles d’ombrage… rien n’y fait vraiment, la chaleur reste collée à la peau.

C’est là qu’un voisin dégaine son brumisateur pergola Lidl et, en quelques instants, sa tonnelle ressemble à une terrasse de café en bord de mer. Ce petit kit PARKSIDE à 6,99 € promet de rafraîchir l’air et de chouchouter les plantes. Reste à comprendre comment l’adopter chez soi.

Un rideau de brume qui fait chuter la température

Le système de rafraîchissement et d’arrosage par brumisation diffuse de minuscules gouttelettes. En s’évaporant, elles absorbent la chaleur de l’air : c’est le refroidissement adiabatique. Sur une terrasse ombragée et sèche, on ressent facilement quelques degrés de moins, juste assez pour supporter la canicule.

Le kit Parkside vendu chez Lidl réunit un tuyau de 10 m, des buses en laiton orientables, un adaptateur de robinet 3/4″, des raccords et colliers. Il supporte jusqu’à 4 bar de pression et se fixe sur une pergola, une tonnelle, un store banne ou un grand parasol, sans gros bricolage.

Installer le brumisateur de pergola Lidl sans transformer tout le monde en éponge

Nous avons tous déjà tenté le tuyau percé qui détrempe tout. Ici, on trace le parcours du tuyau le long d’une poutre, on le fixe avec les colliers fournis, puis on le raccorde au tuyau d’arrosage via le système PARKSIDE Click. Ensuite, on ouvre l’eau doucement et on règle chaque buse vers le haut, légèrement vers l’extérieur.

L’erreur classique ? Orienter trop bas : convives, coussins et prises extérieures finissent trempés. Autre piège, laisser l’eau stagner des jours dans le tuyau en plein soleil. Mieux vaut purger quelques minutes avant de passer sous la brume et, en cas d’absence, vidanger le circuit. D’ailleurs, par temps de restrictions, on joue la carte sobriété avec de courtes séquences, par exemple 5 minutes de brume, 10 minutes de pause.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Confort en terrasse Terrasse vivable jusqu’à 38 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La brumisation envoie une pluie ultra-fine qui s’évapore presque instantanément. En disparaissant, ces micro-gouttes captent les calories de l’air et font baisser la température ressentie, surtout quand l’air est chaud et sec, sans détremper le sol ni les coussins. 💡 Le petit plus : ajouter un programmateur d’arrosage permet de lancer des cycles courts de brume juste aux heures les plus chaudes, sans avoir à surveiller le robinet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser l’eau croupir plusieurs jours dans le tuyau puis placer toute la famille directement sous la brume, sans purger quelques minutes au préalable.

Un allié pour la serre, le potager… et la planète

Ce rideau d’eau ne chouchoute pas que les humains. Installé au-dessus d’un potager urbain ou dans une serre, il recrée une rosée très douce sur tomates, jeunes plants ou fleurs estivales. L’hygrométrie remonte, les feuilles ne brûlent plus et les arrosages classiques peuvent être espacés.

Sans rivaliser avec une climatisation, ce petit kit à 6,99 € rend une terrasse ombragée enfin habitable, sans électricité dédiée ni gros investissement. Avec un léger entretien des buses en laiton au vinaigre et un rangement au sec l’hiver, cette brume fine peut devenir le meilleur allié des après-midi d’été.