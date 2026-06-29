Tomates : ce geste à faire début juin sur le bas du plant pour éviter que le mildiou ne ruine toute votre récolte

Entre fin mai et mi-juin, le mildiou des tomates profite de nuits humides pour ruiner les récoltes. Un geste discret, associé à quelques réflexes d’arrosage, change pourtant tout.

Une averse chaude, deux nuits humides, et les premières taches brunes du mildiou des tomates s’invitent sur le feuillage. En quelques jours, les feuilles noircissent, les fruits se tachent et la belle promesse de tomates d’été semble s’effondrer.

Pourtant, au potager, celles et ceux qui agissent tôt gardent souvent leurs récoltes intactes. Entre fin mai et la mi‑juin, un geste très simple sur le bas des plants, complété par quelques réflexes d’arrosage, peut vraiment changer la suite de la saison.

Le climat idéal du mildiou s’installe avant qu’on s’en aperçoive

Le responsable, Phytophthora infestans, adore les contrastes : sol humide, air chargé, températures douces à chaudes. À la fin du printemps, les tomates poussent vite, le feuillage se densifie et l’humidité reste coincée autour des tiges. Autour du 15 juin, après une pluie puis un ciel couvert, des gouttelettes projettent depuis le sol des particules infectées vers les feuilles basses, surtout quand elles touchent la terre.

Le geste précoce qui coupe la route au mildiou des tomates

Nous avons tous déjà laissé des feuilles traîner au sol en se disant qu’on taillerait plus tard. C’est pourtant le geste clé à faire tôt : dès que le plant est bien installé, avant ou autour du 15 juin, on enlève toutes les feuilles des vingt premiers centimètres, surtout celles qui touchent la terre ou restent mouillées, avec un sécateur propre qui coupe net au ras de la tige.

Dans la foulée, on nettoie le pied : petits gourmands, tiges abîmées et feuilles tombées sont ramassés et sortis du potager, surtout s’ils sont tachés. Ce dégagement ouvre le bas du plant à l’air, l’aide à sécher après la pluie et réduit les projections contaminantes depuis le sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Période idéale début juin 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles basses ne touchent plus la terre, l’air circule et le bas du plant sèche. 💡 Le petit plus : Ajouter ensuite un paillage et un arrosage au pied renforce encore cette barrière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les feuilles coupées au sol, surtout si elles sont déjà tachées.

Compléter le bouclier : sol protégé et feuillage renforcé

Une fois la base dégagée, on peut protéger le sol sans étouffer le pied. Un paillage posé après le nettoyage, en laissant un petit cercle nu autour de la tige, amortit les éclaboussures et garde l’humidité stable. En cas de canicule, une simple planche de bois posée au pied ombre la terre, limite l’évaporation et complète un arrosage au pied, le matin, sans mouiller les feuilles.

Pour renforcer le feuillage, une décoction de prêle riche en silice épaissit naturellement les tissus. On fait bouillir 100 g de tiges sèches dans 1 litre d’eau pendant 30 minutes, on laisse refroidir sous couvercle, on filtre, puis on dilue à 20 % (un volume de décoction pour quatre d’eau) et on pulvérise chaque semaine sur le feuillage, le matin ou en fin de journée, en renouvelant après chaque grosse pluie.