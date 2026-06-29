Frigo plein de courgettes ? Cette astuce, même avec les fleurs, les transforme en 5 repas variés sans rien jeter

Potager d'été ou cagette du marché, vous ne savez plus que faire avec trop de courgettes ? Voici des pistes malignes, des recettes et un atout caché.

Le potager a été généreux, les cagettes du marché aussi… Résultat, le frigo déborde de courgettes et la famille commence à lever les yeux au ciel au troisième gratin. La question tourne en boucle : que faire avec trop de courgettes sans se lasser ni jeter ?

Bonne nouvelle, ce légume d’été, *Cucurbita pepo*, se cuisine cru, cuit, salé, sucré… et même ses fleurs de courgette se mangent. Avec quelques réflexes et des idées simples, chaque fruit et chaque fleur se transforme en assiette qui sent bon les vacances.

Courgettes et fleurs : les bons gestes avant de passer en cuisine

Pour garder le goût et le croquant, la courgette se récolte jeune, encore tendre, environ deux mois après le semis. Inutile de la peler : sa peau fine, bien rincée, apporte couleur et saveur. On la coupe en dés, en rondelles ou en rubans à l’économe, selon la recette. Pour les galettes ou beignets, on a râpé la chair puis on l’a salée et bien essorée, afin d’éviter les préparations qui détrempent. Atout bonus, ce légume est peu calorique et riche en eau, fibres, vitamines C et A, potassium et magnésium.

Côté fleurs, on distingue les mâles (sur une longue tige fine) et les femelles, posées sur une mini-courgette. Elles se sont récoltées le matin, à pleine ouverture, quand elles sont bien fraîches. On privilégie les fleurs mâles pour ne pas priver le plant de futurs fruits, on les rince rapidement, puis on les farcit ou on les taille en lanières délicates.

Des idées express pour écouler un gros stock… jusqu’aux fleurs

Nous avons tous déjà aligné poêlées et ratatouilles avant de saturer. Pour varier, on pense cru : bâtonnets à tremper dans un houmous, carpaccio ultra-fin à l’huile d’olive, citron, parmesan, basilic et pignons, ou salade de rubans avec une sauce yaourt façon tzatziki. À la poêle, les demi-rondelles sautées avec ail, herbes, un peu de curry ou de sauce soja accompagnent viande, poisson ou œufs. En version gourmande, les pancakes de courgette (râpée, bien essorée, mélangée à œufs, farine, feta) font un apéro ou un dîner rapide qui “avale” plusieurs pièces d’un coup.

Au four : gratin de courgettes et ravioles, tian ou courgettes farcies au fromage.

Pizza d’été : base crème ou cancoillotte, lard fumé, lanières de courgettes, dés revenus au curry, tomates cerises.

Sucré : gâteau chocolat-courgette où la purée de légume remplace une partie du beurre, muffins citron-courgette ultra moelleux.

Fleurs : beignets de fleurs de courgette, fleurs farcies à la ricotta puis gratinées, ou simplement crues, émincées dans une salade de tomates.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Repas préparés d’avance 4 à 5 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En regroupant au même moment gratin, galettes et portions à congeler, le surplus de courgettes devient la base de plusieurs repas variés, sans lassitude ni gaspillage. 💡 Le petit plus : cuire une grande plaque de courgettes rôties le week-end, à réutiliser ensuite en pizza, salade, gratin ou sandwich chaud en quelques minutes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : congeler des courgettes énormes, crues et entières : elles rendent beaucoup d’eau, deviennent spongieuses et finissent rarement dans l’assiette.

Conserver et s’organiser pour ne rien perdre

Quand vraiment la récolte explose, la congélation devient l’alliée idéale. On coupe les courgettes en dés ou demi-rondelles, on les blanchit quelques minutes à l’eau bouillante, on les refroidit, on les sèche bien puis on les congèle en petites portions. Elles rejoindront soupes, purées ou gratins tout l’hiver. Autre piste maligne, les pickles de courgette : des bâtonnets en bocal recouverts d’un mélange eau, vinaigre, sucre et sel porté à ébullition, à garder plusieurs mois pour relever sandwichs et apéritifs.

Les fleurs, elles, restent fragiles et ont été cuisinées dans la journée, en beignets dorés minute ou en fleurs farcies pour un dîner chic. D’ailleurs, un bon réflexe anti-gaspi consiste à se réserver une heure : courgettes rôties sur une grande plaque, galettes pour l’apéro, un gâteau sucré pour la boîte à goûter. Ensuite, on alterne crus les premiers jours, plats cuits en milieu de semaine, et portions congelées quand le jardin a repris son souffle.