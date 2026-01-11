Cdiscount casse le prix de ce grand abri de jardin en bois de presque 20 m² : pourquoi l'offre part si vite

L’hiver s’installe, les week-ends se passent plus souvent à chercher une pelle introuvable qu’à profiter du jardin. Entre la tondeuse sous une bâche humide, les vélos coincés dans le garage et le salon de jardin empilé n’importe où, le manque de rangement extérieur finit vite par agacer toute la famille.

En ce début d’année 2026, une offre attire l’œil : un grand abri de jardin en bois 20 m² proposé à prix cassé chez Cdiscount. Une surface presque équivalente à une petite pièce de maison, avec un stock annoncé comme limité. De quoi sérieusement revoir l’organisation du jardin.

Un abri de jardin en bois de 19,72 m² pour tout ranger

Avec ses dimensions extérieures de 4,64 x 4,25 x 2,32 m et une surface utile de 19,72 m² (intérieur 3,94 x 3,64 m), cet abri ne ressemble pas à un simple cabanon. On peut y abriter sans forcer une tondeuse, même autoportée, les vélos de la famille, l’intégralité du mobilier de jardin, le barbecue et tout l’outillage saisonnier.

La structure en bois de sapin et d’épicéa, avec madriers de 28 mm et voliges de 16 mm, offre un aspect chaleureux et une bonne robustesse. La toiture en roofing (feutre bitumé) assure l’étanchéité face à la pluie. Le bois demande un lasurage régulier, mais les guides rappellent qu’un abri bien entretenu peut durer 15 à 20 ans, tout en restant plus agréable à vivre qu’une cabane métal ou PVC.

Cdiscount casse les prix sur cet abri de jardin bois presque 20 m²

Sur cette référence, Cdiscount affiche un tarif de 1 599 € au lieu de 3 507 €, soit plus de 1 900 € d’économie et une remise supérieure à 50 %. Rapporté à la surface, on tourne autour de 81 € le mètre carré couvert, un niveau rarement observé pour un grand abri en bois de cette taille, surtout en plein hiver avec une livraison rapide annoncée.

En France, les règles d’urbanisme sont claires : en dessous de 5 m², aucune formalité ; entre 5 et 20 m², une déclaration préalable de travaux est obligatoire ; au-delà de 20 m², il faut un permis de construire. Avec ses 19,72 m², cet abri entre donc dans la tranche déclaration. Les guides recommandent aussi de vérifier le PLU de la commune, les distances à respecter avec les limites du terrain et d’obtenir un accord écrit si l’abri s’appuie sur un mur mitoyen, sans oublier l’affichage de l’autorisation sur le terrain.

Avant de profiter de l’offre Cdiscount, bien préparer son projet

Les spécialistes invitent d’abord à définir l’usage principal : stockage d’outils et de mobilier, véritable atelier de bricolage, espace de loisirs ou petit bureau de télétravail. Avec près de 20 m², cet abri peut combiner plusieurs fonctions, à condition d’anticiper l’aménagement intérieur, la circulation et les zones de rangement le long des murs.

Les abris en bois demandent généralement davantage de temps de montage qu’un petit modèle en résine, mais le résultat s’apparente presque à une annexe. En investissant moins de 1 600 € pour ajouter presque 20 m² couverts à la maison, tout en profitant d’une promotion à durée et stock limités, cet abri de jardin en bois 20 m² chez Cdiscount se positionne comme un investissement malin pour préparer sereinement le printemps 2026.