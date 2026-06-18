Ce simple bouquet d’herbes à suspendre cet été assainit l’air dans toute la maison et fait fuir odeurs et insectes
Romarin du jardin, fenêtres closes, air lourd : en été, nos intérieurs étouffent vite. Et si un simple bouquet bien placé changeait l’ambiance de chaque pièce ?
Entre les fenêtres qu’on garde fermées pour la fraîcheur et les odeurs de cuisine qui stagnent, l’air d’un intérieur peut vite sembler lourd en été. On a beau aérer le matin, passer le balai, changer les draps, il reste souvent ce petit « fond d’odeur » dont on se passerait bien.
Bonne nouvelle : en juin, le romarin est à son maximum d’arôme, ses tiges sont remplies d’huiles essentielles naturelles. Suspendu en bouquet, il aide à assainir l’air, parfume discrètement la maison et perturbe l’odorat des insectes. Un geste ultra simple qui change vraiment l’ambiance quand la chaleur s’installe.
Pourquoi un bouquet de romarin assainit l’air intérieur
Le romarin renferme des composés volatils aux propriétés antibactériennes et antifongiques. En séchant doucement dans la maison, un bouquet libère ces molécules dans l’air : elles limitent certaines mauvaises odeurs, donnent une impression d’air plus « léger » et remplacent avantageusement les sprays parfumés.
Depuis l’Antiquité, Grecs et Romains accrochaient déjà cette plante dans les pièces pour les purifier. Plus près de nous, on l’a longtemps utilisée dans les hôpitaux pour rafraîchir l’atmosphère. Aujourd’hui encore, il complète très bien les bons réflexes : aérer chaque jour, éviter la fumée et limiter les produits ménagers trop parfumés.
Préparer et placer son bouquet assainissant d’été
Nous avons tous déjà ramené un bouquet d’herbes qui a fané en vase sans vraiment servir. Cette fois, on choisit une bonne poignée de tiges fraîches, non traitées, coupées de préférence le matin. On les regroupe avec une ficelle en lin ou en jute, bien serrées à la base pour former un petit fagot décoratif.
- Bouquet inversé accroché à la poignée d’une porte.
- Rameaux frais posés dans une coupelle en terre cuite.
- Feuilles séchées glissées dans de petits sachets en tissu.
- Quelques brins dans une casserole d’eau frémissante.
En été, l’idéal est de placer ces bouquets là où circule l’air : près d’une fenêtre entrouverte, dans l’entrée, au-dessus d’un radiateur éteint. Un fagot près de la porte d’entrée donne tout de suite une odeur de garrigue, d’autres, plus petits, trouvent leur place dans le salon ou la chambre, à distance du lit pour les personnes sensibles.
Odeurs, textiles, insectes : les bonus d’un simple bouquet
Le parfum puissant du bouquet de romarin dérange moustiques, mouches et petites fourmis qui entrent par les fenêtres. Placés dans des sachets suspendus, les brins secs aident aussi à tenir à distance les mites dans les dressings et à éviter l’odeur de renfermé sur les vêtements.
Pour les tapis et canapés, les feuilles finement hachées mélangées à du bicarbonate de soude font merveille : on saupoudre, on laisse agir une bonne demi-heure, puis on aspire. Les odeurs sont atténuées et le tissu paraît plus frais. Dernier détail qui change tout pour l’été : un petit brin sous l’oreiller ou un bouquet posé près du bureau accompagne les soirées studieuses comme les nuits plus sereines.
En bref
- En plein été, un bouquet de romarin frais s’invite dans la maison pour assainir l’air intérieur, chasser les odeurs persistantes et alléger l’atmosphère. 🌿
- Bouquet suspendu, rameaux en coupelle, sachets de feuilles séchées ou vapeur parfumée, plusieurs gestes simples transforment l’odeur des pièces sans désodorisants chimiques. 🏡
- De l’entrée à la chambre, ce rituel au romarin réserve encore des surprises sur les insectes, les textiles et l’ambiance de vos soirées d’été. ✨
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