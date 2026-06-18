Mon grand-père plantait cette plante au potager : ses feuilles protègent tout le jardin, mais pas comme vous croyez

Au bout du potager familial, un simple seau de feuilles de rhubarbe au jardin valait tous les produits chimiques. Que préparait vraiment mon grand-père avec ce bouillon qui sentait si fort ?

Au bout du potager, juste après les haricots, trônait toujours un énorme toupet de rhubarbe. Chaque dimanche, les tiges partaient en cuisine pour la tarte, mais les feuilles ne rejoignaient jamais le compost. Le grand-père les entassait dans un seau en plastique, ajoutait de l’eau, couvrait… puis laissait ce bouillon verdâtre fermenter quelques jours, à l’écart.

Dans ce seau qui sentait fort, il préparait pourtant un véritable insecticide maison. Les feuilles de rhubarbe au jardin sont riches en acide oxalique, une substance que la plante produit pour décourager les insectes. En macérant, ce cocktail devient un purin redoutable contre pucerons, limaces et mouches de légumes. Pendant que la famille parlait dessert, le potager profitait d’une protection gratuite, sans pesticides chimiques.

Ces feuilles toxiques qui deviennent le meilleur allié du potager

Ces grandes feuilles, impropres à la consommation, sont pourtant une bénédiction pour le potager. Elles concentrent l’acide oxalique, un composé irritant qui rend la plante peu attirante pour pucerons, limaces, chenilles ou altises. En les transformant en purin ou en barrière végétale, on prolonge simplement le système de défense naturel de la rhubarbe.

Un seul pied bien installé fournit des feuilles en abondance chaque printemps, de quoi protéger un jardin pendant des années. Au lieu d’acheter des produits anti-pucerons, on utilise un insecticide naturel déjà présent sur place, qui respecte le sol comme les auxiliaires.

Purin et collerette anti-limaces : le mode d’emploi de grand-père

Nous avons tous déjà découvert, au petit matin, une rangée de salades transformée en dentelle par les limaces. Pour limiter ces attaques, le grand-père préparait son purin de feuilles de rhubarbe : 1 à 1,5 kg de feuilles coupées dans 10 litres d’eau, le tout dans un seau en plastique, jamais en métal. Le mélange a fermenté trois à cinq jours, brassé chaque jour jusqu’à ce qu’il ne fasse plus de bulles, puis a été filtré et pulvérisé sur les cultures.

En cas de forte pression, il complétait par une barrière simple : trois grandes feuilles fraîches posées à plat autour de chaque salade, qui se chevauchent en collerette et ferment les passages. La peau fine des limaces ne supporte pas l’acide oxalique, elles rebroussent alors chemin. Une macération de 200 g de feuilles dans 1 litre d’eau pendant 24 heures, avec une cuillère à café de savon noir par litre, servait d’appoint en pulvérisation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie sur les traitements 0 € dépensé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le purin concentre l’acide oxalique des feuilles, ce qui repousse pucerons et limaces sans polluer le sol ni tuer les auxiliaires. 💡 Le petit plus : Préparer quelques bidons au printemps permet de tenir toute la saison des pucerons sans acheter d’insecticide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser en plein soleil ou utiliser un seau en métal, au risque de brûler le feuillage et de corroder le récipient.

Compost et jardin futé : rien ne se perd

Ces feuilles n’ont pas à finir à la déchetterie. Le jardinier Larry Hodgson, du site Jardinier paresseux, l’affirme : « Mais cette idée est fausse. » Dans un compost aéré, l’acide oxalique se dégrade ; il suffit de les couper et de les mélanger à des matières brunes.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les feuilles de rhubarbe ne doivent surtout pas finir au compost, et voilà pourquoi selon un grand jardinier»