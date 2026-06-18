Pommier qui laisse tomber ses pommes en été : ce signal caché sur la santé de votre arbre à ne plus ignorer

Sous votre pommier, le sol se couvre de petites pommes vertes en plein été et l’inquiétude monte. Et si cette chute de fruits cachait un message bien précis ?

Un matin de juillet, le tableau est brutal : sous le pommier, le gazon est couvert de petites pommes vertes, parfois encore bien fermes. De quoi imaginer aussitôt une maladie foudroyante, un verger perdu, et une tarte aux pommes qui s’envole. Pourtant, l’arbre n’est pas toujours à l’agonie.

Quand un pommier perd ses fruits en été par dizaines, il envoie avant tout un message que l’on ne sait plus lire. Entre chute naturelle, manque d’eau et petites bêtes discrètes, il raconte l’état réel de son système racinaire et de son environnement. Reste à savoir comment les reconnaître pour agir au bon moment.

Cette pluie de petites pommes : ménage naturel ou appel discret ?

Après la floraison, le pommier déclenche une chute physiologique appelée aussi coulure. Il se débarrasse des jeunes fruits en trop pour concentrer sa sève sur les plus solides ; en réalité, une fleur sur une vingtaine suffit déjà à offrir une belle récolte. Mi-juin, voir le sol légèrement piqueté de petits fruits sains est donc tout à fait normal.

Le problème commence quand cette pluie continue bien au-delà de la fin juin, ou forme un tapis presque permanent sous l’arbre. Là, le pommier qui perd ses fruits en été signale qu’il s’épuise. D’autant qu’en attendant simplement la Saint-Jean, on le laisse gaspiller ses réserves à nourrir des fruits condamnés, au détriment de ceux qui pourraient mûrir.

Quand la chute vire au SOS : ce que votre pommier raconte

En plein été, le message le plus fréquent est simple : « j’ai soif ». Sous la canicule, un stress hydrique intense pousse les racines à sacrifier les fruits pour sauver feuilles et branches. Les pommes tombent encore vertes, parfois un mois avant maturité, tandis que le sol reste nu et sec, sans paillage organique, et que le feuillage se ramollit.

Autre scénario : au printemps, pluie, froid ou manque de pollinisateurs ont perturbé la fécondation. Les jeunes fruits mal formés chutent en masse, sans que l’on voie forcément de vers. À l’inverse, des pommes trouées, tachées ou déjà habitées trahissent des attaques de carpocapse ou de pucerons ; il devient alors crucial de ramasser et d’évacuer chaque fruit tombé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Chute de fruits Moins visible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrosage, paillage et tri des fruits calment l’arbre. 💡 Le petit plus : Observer les pommes au sol avant tout traitement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Oublier le paillis et l’arrosage profond épuise l’arbre.

Un pommier plus serein l’été prochain : éclaircir et anticiper

Pour éviter qu’il ne crie famine, un bon éclaircissage du pommier juste après la chute naturelle fait des merveilles. Fin juin, on garde une à deux pommes par bouquet, en visant environ un fruit tous les 10 à 15 centimètres de branche. On supprime les plus petites, les fruits piqués ou la pomme centrale, et l’on privilégie ceux bien exposés à la lumière.

Résultat : des fruits plus gros, plus sucrés, moins de branches qui ploient et surtout moins d’alternance de fructification, ce cycle où une année chargée est suivie d’une année presque blanche. En complément, garder un sol vivant, paillé, et offrir fleurs, haies et nichoirs aux auxiliaires permet au verger de rester robuste sans pulvériser de fongicides à l’aveugle.