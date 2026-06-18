Cerises fraîches : ne faites plus ce geste au saladier, le conseil d’un maraîcher évite de toutes les gâcher

Chaque été, je versais mes cerises en vrac dans un saladier avant de les voir s’abîmer en une nuit. Jusqu’au jour où un maraîcher m’a parlé d’un autre geste.

Scène très connue : après la cueillette, les cerises sont versées en vrac dans un joli saladier au milieu de la table. On picore, on admire la couleur… et dès le lendemain, les fruits se ramollissent, tachent la nappe, certains finissent à la poubelle.

Ce geste paraît anodin, mais un maraîcher a expliqué qu’il écourtait la vie de ces petits fruits. Son conseil de pro pour conserver les cerises après la cueillette tient en quelques gestes simples, faciles à adopter.

Le faux bon réflexe du saladier : quand les cerises étouffent

Dans un grand saladier, les couches s’empilent et les cerises du dessous portent tout le poids. La peau se marque, la chair se froisse, un peu de jus s’échappe : en quelques heures, ces micro‑blessures déclenchent taches brunes, odeur de fermentation et texture farineuse.

Surtout, l’air ne circule plus. L’humidité des fruits encore tièdes de soleil reste piégée au cœur du tas. Comme l’explique Pause-Maison (Ouest-France), « Ce manque d’aération crée un microclimat humide et confiné, idéal pour déclencher l’apparition soudaine de moisissures indésirables et gâcher le fruit ». Un ou deux fruits abîmés suffisent alors à ruiner toute la récolte.

L’astuce du maraîcher : un plateau aéré, pas un saladier

Au marché, les cagettes de cerises fraîches ne sont jamais remplies en hauteur : elles forment une couche assez plate, posée sur une clayette ajourée. À la maison, même principe : un plateau, une plaque de four recouverte d’un torchon ou une grille suffisent pour étaler les fruits sans les tasser, en une seule couche.

On garde le pédoncule, on évite de laver avant de ranger, et on manipule chaque poignée avec douceur. Le plateau file ensuite au bac à légumes du réfrigérateur, autour de 0–4 °C, sans couvercle hermétique. Pause-Maison rappelle qu’ »En modifiant simplement ces quelques habitudes de stockage, la chair reste croquante et savoureuse parfois jusqu’à deux fois plus longtemps ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de fraîcheur jusqu’à 1 semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les cerises ne sont plus tassées, donc pas de points de pression ; l’air circule, l’humidité s’échappe et les moisissures se développent beaucoup plus lentement. 💡 Le petit plus : Glisser un torchon propre sous les fruits permet d’absorber les micro-gouttes et de garder le plateau bien sec. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Verser tout le contenu du panier dans un saladier, parfois encore mouillé, puis couvrir et oublier le tout au frais.

Du verger au frigo : les bons réflexes anti-gaspi

Tout commence dès la cueillette : on choisit des fruits bien colorés, fermes, cueillis par temps sec, idéalement le matin. Les cerises fendues, très mûres ou sans queue partent en priorité pour un clafoutis ou une confiture, au lieu de rejoindre le plateau et d’abîmer les autres.

Selon les conditions, la durée de conservation varie. Repères simples pour limiter le gaspillage :

À température ambiante, sur un plateau sec, les cerises se gardent 24 à 48 h.

Dans le bac à légumes, sur plateau ou dans un contenant non tassé, elles restent belles 3 à 4 jours.

En conditions optimisées (0–2 °C, plateau aéré, fruits très frais, non lavés), certaines tiennent jusqu’à une semaine sans perdre leur croquant.