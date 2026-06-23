Cette ampoule à 5 € devant votre porte attire ou éloigne les frelons asiatiques : presque personne ne règle ce détail

Autour des maisons françaises, les soirées d'été tournent vite au casse-tête dès qu'un frelon s'invite sous la lampe du porche. Et si tout se jouait sur une simple ampoule à 5 €, que presque personne ne regarde vraiment ?

Une soirée d’été sur la terrasse, les verres tintent, les rires fusent. Puis la lumière du porche s’allume, et avec elle un nuage d’insectes, parfois un gros frelon qui tourne en rond. Le responsable se cache souvent dans une simple ampoule à 5 €.

Quand on remplace une lampe, on regarde le prix et les watts, presque jamais la couleur ni les fameux Kelvins. Pourtant, ce petit chiffre décide si votre entrée devient un phare pour frelons ou une zone beaucoup plus calme. Et il suffit de le vérifier une fois.

Votre porche est un aimant à frelons à cause de cette lumière trop blanche

La plupart des porches sont équipés de LED blanc froid, vendues comme lumière du jour. Leur spectre très riche en bleu et en UV agit comme un signal lumineux auquel de nombreux insectes ne résistent pas. On parle de phototaxie positive, cette attirance instinctive vers la clarté.

Résultat : votre porte devient un buffet géant. Papillons, moucherons, moustiques, tout ce petit monde afflue, suivi par les prédateurs comme le frelon européen, très nocturne. Le frelon asiatique, lui, chasse surtout en journée, mais profite volontiers de cette concentration de proies au début de la soirée.

Blanc froid ou blanc chaud : les Kelvins qui changent tout

Les pros de l’éclairage extérieur recommandent une température de couleur autour de 2700 K pour limiter les insectes. Plus le chiffre en Kelvins est élevé, plus la lumière est blanche et froide ; à l’inverse, 2200 à 2700 K donnent une teinte jaune ou ambrée, beaucoup moins visible pour eux.

Concrètement, une LED blanc froid 4000 K puissante éclaire comme un projecteur et attire tout ce qui vole. Une ampoule annoncée « blanc chaud » ou « warm white » autour de 2700 K, avec une faible puissance, crée au contraire un halo doux : on voit la serrure, mais la faune reste à distance.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Confort du soir x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une lumière LED très chaude émet moins de bleu et presque pas d’UV, ce qui réduit fortement le nuage d’insectes et donc l’intérêt des frelons pour votre entrée. 💡 Le petit plus : Associer cette ampoule à un détecteur de mouvement limite encore le temps d’exposition et fait baisser la facture d’électricité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Garder une ampoule blanc froid très puissante en pensant mieux sécuriser l’entrée : elle agit comme un véritable projecteur à frelons.

La check-list minute pour choisir une vraie ampoule anti frelons asiatiques

Au rayon bricolage, transformer votre lampe en vraie ampoule anti frelons asiatiques se joue en quelques réflexes. D’abord, vérifier la ligne « 2200–2700 K » et les mentions blanc chaud, ambre ou bug light, plutôt qu’un blanc neutre. Ensuite, choisir une puissance modérée, autour de 300 à 500 lumens pour une entrée.

Enfin, penser au décor : applique fermée, faisceau dirigé vers le sol, idéalement avec détecteur de mouvement pour éviter de laisser la lumière allumée toute la nuit. Ce changement discret apaise la terrasse, limite la pollution lumineuse et rend la zone bien moins intéressante pour frelons et moustiques. En cas de nid repéré, il faut toutefois appeler un professionnel.