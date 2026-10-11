Cette erreur devant votre portail peut faire sonner la police municipale et vous coûter 1 500 €

Un propriétaire fait raboter la bordure du trottoir devant son portail pour rentrer sa voiture plus facilement, persuadé d’agir « chez lui ». Quand la police municipale finit par sonner, il découvre que ce petit chantier cache une règle beaucoup plus coûteuse.

Un samedi matin, le maçon est arrivé avec sa disqueuse, a fait tomber deux ou trois étincelles, et en quelques heures la bordure du trottoir a été rabotée. Le portail flambant neuf avait enfin son accès voiture, sans marche ni cahot. Le propriétaire s’est dit que, puisque c’était « devant chez lui », tout irait bien. Trois mois plus tard, c’est pourtant la police municipale qui a sonné, procès-verbal en main.

À la porte, les agents n’ont pas parlé de maçonnerie mais de « contravention de voirie routière » et de travaux non autorisés sur le domaine public. Une situation qui surprend de nombreux riverains, convaincus de pouvoir toucher à ce trottoir qu’ils balaient chaque semaine. Avant de refaire votre entrée carrossable, mieux vaut comprendre ce qui appartient vraiment à qui et comment créer un accès voiture sans mauvaise surprise.

Le trottoir devant votre portail ne vous appartient pas

La limite de propriété s’arrête au pied du portail. Au-delà, bordure, caniveau et revêtement relèvent du domaine public routier, que la voie soit communale ou départementale. Comme le rappelle le site Pause Maison (Ouest-France), « Le trottoir relève du domaine public, pas de la parcelle privée. » Faire abaisser une bordure, c’est donc toucher à un ouvrage public, pas à son jardin.

Le droit d’accéder en voiture à sa maison existe, mais la collectivité fixe les règles du jeu. La permission de voiriebateau de trottoir, largeur, pente, matériaux, et parfois même la personne habilitée à réaliser les travaux. Sans ce papier signé en amont, le plus beau portail repose sur une infraction.

Nous avons tous déjà sous-estimé le prix d’un « petit rabotage »

Nous avons tous déjà pensé qu’un coup de disqueuse ne ferait de mal à personne. L’article R116-2 du Code de la voirie routière dit pourtant l’inverse : aucun travail ne peut être réalisé sur le domaine public sans autorisation. À la clé, une amende de cinquième classe pouvant atteindre 1 500 €, selon l’article 131-13 du Code pénal. Et, comme l’écrit Pause Maison, « L’amende n’est que la première facture. » La commune peut exiger la remise en état complète, puis un nouveau chantier conforme, cette fois à vos frais.

Un bateau sauvage se repère au premier coup d’œil : bordure sciée nette, enrobé d’une autre teinte, rampe en béton très fraîche. Les agents de voirie en tournée le voient, et le voisin agacé par un nouveau passage de voitures peut le signaler. L’intervention peut donc tomber plusieurs mois après les travaux, quand tout semblait déjà rentré dans l’ordre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à 1 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Exiger une permission de voirie écrite avant tout rabotage transforme un ouvrage sauvage en accès carrossable légal. La collectivité a validé l’emplacement, la largeur et les matériaux : en cas de contrôle, vous montrez simplement l’autorisation et le devis signé. 💡 Le petit plus : faire préciser noir sur blanc sur le devis que l’entreprise n’interviendra sur le trottoir qu’après réception de l’autorisation de la mairie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le maçon attaquer la bordure en se disant que « ça se régularisera plus tard » sans aucun document signé.

La bonne démarche pour un bateau de trottoir en règle

Avant tout devis de portail, une étape s’impose : identifier si la rue est communale ou départementale, puis contacter le service voirie compétent. La demande de permission de voirie se fait via un formulaire et un petit plan ; le délai de réponse tourne souvent entre un et trois mois. L’autorisation peut limiter la largeur à 3 ou 5 m, imposer une fondation béton et préserver 1,40 m de trottoir libre pour les piétons et les poussettes.

Pour qui a déjà fait raboter la bordure, le meilleur réflexe reste de prendre les devants en appelant soi-même la voirie. Selon les lieux, la commune demandera une remise en état avant d’instruire une nouvelle demande, ou acceptera de régulariser en mettant l’ouvrage aux normes. Même parfaitement légal, un bateau ne donne aucun droit de stationner dessus : le Code de la route assimile le stationnement devant une entrée carrossable à un stationnement gênant, y compris pour le propriétaire lui-même.