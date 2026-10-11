Vous avez un store banne motorisé ? Cette erreur avec le capteur de vent le ruine en un hiver
En misant sur un store banne motorisé avec capteur de vent, ce propriétaire pensait être tranquille. Jusqu’au printemps où la moisissure de son store banne motorisé a tout gâché.
Il pensait avoir trouvé la solution parfaite pour sa terrasse : un store banne motorisé dernier cri, muni d’un capteur de vent. L’idée était simple : en cas de rafale, le store se repliait tout seul et lui n’avait plus à s’en occuper. Jusqu’à ce premier beau jour de printemps où, en déroulant la toile, la scène a changé d’un coup.
La toile claire était piquée de petits points noirs, avec une légère odeur de renfermé. Un cas isolé ? Pas vraiment. De plus en plus de propriétaires découvrent la même mésaventure de moisissure store banne motorisé. Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut regarder ce que votre automatisme ne voit pas du tout : l’eau.
Quand le capteur de vent laisse passer la pluie
Un capteur de vent classique mesure la vitesse de l’air ou les vibrations du store. Il s’est déclenché dès que les rafales ont approché les 50 km/h pour éviter la déchirure de la toile ou l’arrachement des fixations. Mais il n’a jamais senti la pluie ni l’humidité. Une averse sans souffle de vent est restée totalement invisible pour lui.
Pendant ces pluies calmes mais soutenues, la toile a été détrempée. Avec une pente insuffisante, des poches d’eau se sont formées ; des spécialistes évoquent jusqu’à 6 litres pouvant stagner sur une toile de 4 mètres. Quand la saison s’est terminée, beaucoup ont rentré leur store encore humide, convaincus que leur modèle “automatique” avait tout géré.
De l’humidité enfermée à la toile piquée de noir
Nous avons tous déjà refermé un store “un peu humide”, en se disant que ça finirait de sécher dans le coffre. En réalité, un caisson fermé réunit tous les ingrédients pour la moisissure : humidité bloquée, obscurité totale, aucune circulation d’air. Selon l’Institut canadien de conservation, les champignons adorent une humidité relative entre 65 et 100 % dans ces conditions.
De novembre à mars, la toile est restée enroulée en couches serrées. Au printemps, les points noirs ont suivi le dessin des plis, parfois avec un léger aspect velouté. Les fabricants sont clairs : une toile fermée humide développe des moisissures souvent irréversibles ; le nettoyage à l’eau tiède savonneuse atténue les taches, mais la toile reste marquée, et ces dommages sont très souvent exclus de la garantie.
Les bons réflexes pour un store qui reste sain
La parade commence par la technique. Un capteur de pluie ou une petite station météo reliée à votre box domotique replie le store dès les premières gouttes, même sans vent. D’ailleurs, ces capteurs se testent facilement avec quelques gouttes d’eau. Il faut aussi vérifier chaque printemps le réglage du capteur de vent, son emplacement et ses piles.
Le reste tient aux habitudes. Après chaque grosse averse, déroulez le store dès que le temps revient au sec et laissez la toile sécher complètement. Avant l’hiver, accordez-lui une journée sèche : léger nettoyage, séchage total, puis repli dans le coffre. Une toile acrylique de qualité, éventuellement micro-perforée, associée à ces gestes simples, garde ses couleurs et échappe longtemps aux moisissures.
En bref
- 🌧️ Au printemps, un propriétaire retrouve la toile de son store banne motorisé piquée de taches noires et d’une forte odeur de renfermé.
- ⚙️ Le récit montre comment un capteur de vent seul et une toile repliée humide suffisent à déclencher une sévère moisissure store banne motorisé.
- 🧠 Des solutions existent entre capteurs mieux choisis, réglages et rituels d’hivernage, mais un détail précis fait vraiment la différence sur la durée.
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