Cette grimpante à fleurs plantée cet automne peut les effacer de votre vue en 3 saisons sans mur ni panneau

Entre fenêtres qui se font face et grillages trop nus, l’intimité s’évapore vite dans les jardins de lotissement. Planté à l’automne, un grimpant parfumé promet en quelques saisons un rideau vert là où l’on ne veut plus de murs.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lonicera (chèvrefeuilles grimpants) 🌸 Nom courant Chèvrefeuille grimpant 📏 Dimensions 4 à 6 m de hauteur sur support, 2 à 3 m de largeur ; jusqu’à plus de 2 m de pousse par an selon les variétés ☀️ Exposition Soleil non brûlant à mi-ombre, pied au frais, sommet au soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 à -20 °C selon les espèces 🍂 Feuillage Persistant (Lonicera henryi) ou caduc à semi-persistant selon les variétés

Terrasse de lotissement, fenêtres qui se font face, grillage trop nu… La scène est connue : le moindre café dehors semble observé. Beaucoup ont pensé à un mur ou à un panneau occultant, avant de reculer devant le coût et le côté massif de ces solutions.

Une autre option transforme pourtant ce grillage en rideau végétal : le chèvrefeuille grimpant. Planté à l’automne, ce Lonicera s’enroule sur son support, gagne parfois plus de deux mètres en une saison et, en deux à trois ans, fait disparaître le vis-à-vis sans béton ni plastique. Reste à bien le choisir et à le conduire dès la plantation.

Le chèvrefeuille, un brise-vue rapide, parfumé et vivant

Sur un simple grillage, le chèvrefeuille brise-vue a fait ses preuves. Dès la première année, ses tiges colonisent treillis ou clôture ajourée ; en deux à trois saisons, l’écran devient dense et vraiment occultant. Par rapport à un panneau prêt-à-poser, le budget reste léger, surtout si l’on plante tous les 80 cm à 1 m sur la longueur à cacher.

Autre atout, il n’offre pas qu’un mur vert. La floraison, du printemps à l’automne, embaume les soirées et attire abeilles, papillons et parfois oiseaux. Une fois installé en sol drainé, le chèvrefeuille supporte bien les périodes sèches, demande peu d’arrosage et se contente en général d’une taille par an pour rester épais et propre.

Choisir la bonne variété et éviter les erreurs courantes

Pour garder l’intimité même l’hiver, le Lonicera henryi, persistant, garde son feuillage sur le grillage. Si l’on cherche surtout un cocon de mai à septembre, les chèvrefeuilles caducs suffisent et laissent passer la lumière en saison froide. La variété Lonicera japonica, très vigoureuse, est à manier avec doigté : le site Mon Jardin & Ma Maison rappelle ainsi : « Attention : certaines variétés comme le chèvrefeuille du Japon peuvent devenir envahissantes si elles ne sont pas taillées chaque année ».

Nous avons tous déjà vu ces grimpantes décevantes, dégarnies à la base ou maigres dans un pot trop petit. Les erreurs typiques ? Planter trop loin du support, laisser un sol détrempé, choisir un bac de moins de 40 à 50 cm de diamètre ou tailler fort au printemps alors que, comme le rappelle la Société Nationale d’Horticulture de France, beaucoup de chèvrefeuilles ont fleuri sur le bois de l’année précédente.

Plan d’action sur trois saisons après une plantation d’automne

L’automne est idéal : sol encore chaud, pluies régulières, peu de stress. On plante au pied du support dans un sol ameubli et enrichi de compost, en espaçant les pieds de 80 cm à 1 m. Les jeunes tiges sont guidées horizontalement pour densifier la base, puis bien arrosées les premiers mois, surtout en bac.

Automne-hiver année 1 : les racines s’installent discrètement.

Été année 2 : le grillage est déjà largement habillé à hauteur d’yeux.

Été année 3 : l’écran est quasi continu, le vis-à-vis disparaît.

Chaque fin d’été : une taille légère, en retirant bois mort et en raccourcissant d’un tiers les rameaux trop longs, épaissit encore le rideau.